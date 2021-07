Arresto domiciliario para “El Gordo Buby” y sin rastro de los U$S 125.000

14/07/2021 - 00:54 Policiales

La Justicia concedió el arresto domiciliario al empresario Omar Farías, apodado “El Gordo Buby”, detenido el 25 de junio acusado de quedarse con U$S 125.000, pese a frustrarse la transferencia del fondo de comercio de sus once sucursales capitalinas.

En audiencia, la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, otorgó el beneficio requerido por su abogado, Gabriel Coronel Chalfón, quien basó el pedido en “principios y garantías constitucionales”, incluidos certificados médicos particulares “en que acreditamos que nuestro representado debía someterse a una cirugía, previo a su detención”.

“El Gordo Buby” fue apresado aquella mañana en su local de avenida Belgrano y calle 15 del Bº Almirante Brown, tras una denuncia del también empresario, Ángel Marcial Jawahar, quien lo acusó del delito de “estafa por desbaratamiento de derechos acordados”, en un proceso a cargo de la fiscal Celia Mussi.

Asistido por el abogado Diego Lindow, Jawahar reveló que todo comenzó el 5 de mayo. Ambas partes coincidieron en iniciar negociaciones por la venta de las panaderías de “El Gordo Buby”.

En esencia, denunció que junto con sus respectivos contadores “... nos pusimos de acuerdo en los siguientes términos comerciales: A) Omar Farías me transferiría el fondo de comercio de las once sucursales de capital de las panaderías “El Gordo Buby”; B) Omar Farías se dedicaría exclusivamente a la fabricación de los productos y yo a la comercialización de los mismos; C) Acordamos un precio de $9 por cada unidad de medialuna. Y “decidimos que la forma de instrumentar el negocio sería a través de un boleto de compraventa que se firmaría en los próximos días, en donde debían quedar establecidas ciertas pautas: 1) El inventario de los bienes que integraban el fondo de comercio de cada una de las once sucursales; 2) Nómina de empleados afectados a cada una de las sucursales; 3) Contratos de locación de los inmuebles en dónde operarán las respectivas sucursales”.

Asimismo, en un contrato de seña y reserva, firmado el 7 de mayo ante un escribano, “se estableció que las partes debían firmar el boleto de compra venta hasta el 12 de mayo, pudiendo ser prorrogado por el plazo de 10 días, previo acuerdo de partes y con la obligación del suscripto de confeccionar el inventario”, ahondó Jawahar.

El 12 de mayo no fue refrendado el boleto de compra venta y días después la operación cayó. Judicializada, “El Gordo Buby” fue detenido y desde entonces batallan con posiciones diametralmente opuestas.

Las sospechas sobre el destino final del dinero

La Fiscalía trabajó de manera conjunta con los efectivos de la División Delitos Económicos de la Policía de la provincia y se realizaron múltiples procedimientos y allanamientos en busca de los U$S 125.000 reclamados, pero todos los operativos fueron infructuosos.

Los investigadores suponen que Farías ya no cuenta con el efectivo, sino que le dio otro destino a ese dinero, por lo que trabajan sobre algunas pistas de cuál pudo haber sido el final de la abultada suma.

No descartan procedimientos en los próximos días.

Posturas antagónicas entre las partes

Diego Lindow, abogado del empresario denunciante, sostiene que el imputado incurrió en una ilegalidad al quedarse con la seña. En tanto, Gabriel Coronel Chalfón (foto), defensor de Farías, indicó que su cliente no devolverá seña alguna, ya que obró conforme a Derecho Civil y sobre la base de un documento por ambos previamente consensuado.

Ángel Marcial Jawahar asegura que entregó U$S 125 mil como parte de una seña, equivalente a $17 millones.

“El Gordo Buby” sostiene por su parte que el acuerdo comercial fue por $15 millones y que, como en toda operación comercial que no llega a concretarse, las partes pueden perder esa seña, dice según él, sosteniéndose en las leyes. Para la parte denunciante, fue una maniobra defraudatoria de Farías, al cual acusan además de ya haber protagonizado una situación similar en el pasado, que también derivó en una denuncia penal.

La Justicia será la que resuelva oportunamente cuál de los comerciantes tiene la razón.