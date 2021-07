Procesaron a un ex policía, a un ordenanza y a su pareja por llevar 6 kilos de droga en un remís

14/07/2021 - 01:04 Policiales

El juez federal, Guillermo Molinari, dictó el procesamiento para un ex funcionario policial, también para un ordenanza escolar y para la pareja de éste último, acusados de transportar 6 kilos de marihuana desde Quimilí, Moreno, hasta un puesto de control en Suncho Corral, Juan Felipe Ibarra, en el interior de un remís, y con una nena de 5 años.

Así lo refrendó el magistrado ayer, previa intervención de la fiscal Indiana Garzón, al procesar al conductor de un remís, Franco González Alzogaray, del Bº Siglo XXI, quien había sido exonerado de la policía.

La medida fue extensiva al ordenanza Omar Leiva, alias “Bebe” y a su pareja, Celeste Arce, los dos con residencia en Bº Campo Contreras Viejo, en la ciudad Capital.

Los tres fueron procesados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, decisión notificada a sus abogados, Sergio Brandán, por el ex policía; Nuria Kippes, por el ordenanza y a la defensa oficial, por Arce.

El operativo se concretó la noche del 31 de mayo en ruta 89 y avenida 25 de Mayo. Estuvo a cargo del personal de Drogas Peligrosas y sus pares de la Seccional Nº 28.

Al requisar la unidad, los policías encontraron debajo de los asientos de pasajeros 8 paquetes rectangulares embalados con nylon negro y cinta adhesiva, que contenían una sustancia compactada pardo-

verdosa. En la prueba de orientación de campo, los policías confirmaron que se trataba de marihuana con un pesaje de 6.533 kilogramos.

La versión de la pareja sobre el viaje a Quimilí

Al declarar ante el juez, el ordenanza habría manifestado: “Viajé a Quimilí con mi familia a pasar el día y me di de casualidad de todo eso. No soy amigo de González Alzogaray. Lo conocía porque ya lo contraté en otra oportunidad como remís para que me lleve a Quimilí también”.

Habría agregado que el acuerdo era “llevarme y esperarme en Quimilí para traerme. El viaje me salía $6.000. En Quimilí no sé qué hizo González Alzogaray”.

A su turno, Arce habría relatado: “Tengo parientes en Quimilí. Fui con mi pareja. Hace varias semanas que mis familiares nos venían invitando para que vayamos y de paso traigamos unas cosas para mi suegra”. Habría agregado que desconocía “que se hayan puesto de acuerdo para hacer otra cosa. Cuando estábamos en la casa de los parientes de mi pareja, él me dijo que ya venía y se fue con González Alzogaray. Volvieron a los 40 minutos y me dijo que ya nos teníamos que ir por el horario de circulación. Desconozco qué hicieron durante ese tiempo...”.