Mujer discapacitada denunció que su hermana la defraudó en $ 862.000 con la pensión de su padre

15/07/2021 - 00:29 Policiales

Una mujer discapacitada denunció ante Fiscalía a su propia hermana, atribuyéndole una serie de medidas defraudatorias que le posibilitaron cobrar todos los meses la pensión de su padre, un militar fallecido, retenerla para sí (más de $ 862.000) con desconocimiento de su real beneficiaria. Con el patrocinio de los abogados Sergio Brandán y Martín Páez, la denunciante acudió a la Fiscalía y formuló cargos por "defraudación, estafa procesal, posible administración infiel y amenazas", trascendió en esferas judiciales.

La denunciante tiene 39 años y reside en el B° La Católica. A su vez, la acusada, de 58, vive en el B° 8 de Abril. En la presentación, la damnificada explicó que tiene 6 hermanos, que su padre era militar y que falleció el 19 de septiembre de 1992. Al poco tiempo, una pensión del hombre le fue otorgada a su esposa hasta el 2017, año en que también ella dejó de existir.

La presentación

En el 2018, la denunciada habría iniciado trámites "para apurar el cobro de la pensión de mi padre, ya que soy discapacitada", destacó la denunciante. "Mi hermana me llevó al Hospital Diego Alcorta. Le dieron dos certificados, cuyo contenido desconozco. Después, me condujo a tribunales y a la Comisaría Seccional N° 6, bajo la excusa de que era para tramitar la obra social", ahondó.

"En marzo, (del 2021) el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares del Ministerio de Defensa me informó que se me otorgó la pensión, pero como destinataria mi hermana", subrayó la denunciante. "A los pocos días, ella me citó a su casa. Allí, me dijo que la pensión que me correspondía era cobrada por ella en su totalidad y me mostró bolsas con dinero". Continuó, "fui al Banco Nación y me respondieron que mi hermana cobró $862,000.23" (retroactivo, mediante). "También, en marzo ella fue a casa y comenzó a increparme, diciéndome: ´Ya vas a ver, si me denuncias te voy a matar´, llevándose la escritura y papeles de mi propiedad, razón por la cual me encuentro obligada a realizar la presente denuncia".

Alcances de la presentación, tras una medida cautelar

"Solicitamos una medida cautelar teniendo en cuenta el peligro en la demora, conforme lo narrado y el perjuicio hacia mi parte: que el fiscal solicite allanamiento y secuestro en el domicilio de la denunciada de sumas dinerarias y documentación, relativa a la presente denuncia", precisaron los abogados de la denunciante. Pidieron además "se informe a la Anses que se suspenda el pago de dicho beneficio y ponga en conocimiento a la entidad bancaria para que no liquide el mismo, hasta tanto se determine los hechos que se investigan".

La denunciante precisó: "Quiero poner en conocimiento que no padezco ningún tipo de discapacidad mental, tal como lo acredito con los informes que se adjuntan y certificado médico, para el eventual caso que la denunciada haya realizado algún tipo de estafa procesal y que sin mi conocimiento se me haya declarado u obtenido algún tipo de curatela", enfatizó la denunciante en el escrito a cargo de la Fiscalía.

Pericias clave para desandar la operatoria en pugna

Ahora, la Fiscalía dispondría una serie de pericias y es muy probable que el proceso sea asignado al personal del Departamento División Delitos Económicos. Los expertos comenzarían la causa triangulando documentación con el departamento de abogados que intervino en el otorgamiento de la pensión, ahora en pugna.

También se giraría documentación a la Anses, ya que fue el organismo que también habría terciado en la tramitación de la pensión. Se ignora la vía a la que recurrió la denunciada para lograr que se le otorgarse el beneficio y ella obrase como si fuese apoderada o al frente de una curatela.