Mecánico fue detenido, acusado de propinarle una brutal golpiza a su concubina en una pensión

18/07/2021 - 00:54 Policiales

Una joven vivió un verdadero calvario tras haber sido atacada salvajemente por su concubino, un mecánico, el cual fue detenido por la Policía.

El hecho se registró ayer, en horas de la madrugada, en una pensión del barrio General Paz.

Según relató la damnificada de 21 años ante la Policía, desde hace un año que mantiene una relación con el denunciado y desde hace dos meses habían comenzado a convivir.

Precisó que en la noche del viernes, una pareja amiga había concurrido al inmueble y habían estado reunidos. Alrededor de las 6, la otra pareja decidió irse a dormir a una de las habitaciones y ella y su concubino fueron a su dormitorio.

Al ingresar, el acusado comenzó a hacerle una escena de celos, tornándose cada vez más agresivo.

Ante esa situación, ella le manifestó que se retiraría del lugar para no tener problemas. El denunciado reaccionó de forma aún más violenta. La tomó del pelo, la arrojó sobre la cama y mientras la golpeaba en la cabeza, le gritaba: "Vos no te vas a ir de aquí, vas a quedar conmigo". Seguidamente el acusado comenzó a ahorcarla con sus manos, por lo que ella gritó pidiendo auxilio.

Se produjo un forcejeo, pero la pareja amiga no podía ingresar al dormitorio. Después de varios intentos, logró salir hasta el comedor en ropa interior. Allí sus amigos le alcanzaron ropa y aprovechando que el acusado salió del inmueble, ella trató de recoger sus pertenencias, pero él regresó y la atacó a golpes de puño y la amenazaba diciéndole: "Vos no me vas a dejar a mí, antes yo te mato".

Al ver que empezaron a salir los vecinos de las otras habitaciones, el agresor salió corriendo dejándola tirada en el pasillo.

Ella salió a la calle y el agresor volvió a interceptarla, y la golpeó con su puño a la altura de uno de sus ojos para después retirarse del lugar.

Ella decidió pedirle ayuda a una vecina hasta que llegara la Policía y una mujer la hizo ingresar a su casa.

Tras la denuncia, el hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Norma Matach, la cual interiorizada de los pormenores, solicitó una orden de detención en contra del mecánico, medida que fue librada por la jueza de Género y concretada a las pocas horas.