Piden prisión preventiva para sujeto que atacó a machetazos a dos vecinos del B° Autonomía

19/07/2021 - 02:17 Policiales

La Fiscalía solicitará hoy prisión preventiva para un individuo acusado de intentar matar a machetazos a un canillita y ex campeón santiagueño en motocross y, luego, irrumpir en la casa de otro vecino del B° Autonomía, con quien se trenzó en una pelea a trompadas y con el arma.

Se trata de Luis Nahuel Rivero, a quien la fiscal Celia Mussi imputó cargos por "homicidio en grado de tentativa" en perjuicio de Ernesto Manuel Moyano y "robo agravado en grado de tentativa y violación de domicilio", también "por violación al artículo N° 205 del Código Penal, en perjuicio de Héctor Corvalán.

Según la investigación fiscal, la madrugada del 29 de mayo Rivero habría desplegado un raid delictivo en el B° Autonomía, iniciado desde las 6.30.

Primero, lo sufrió Moyano, de 60 años, a quien el individuo interceptó en calle Santiago Maradona. De acuerdo con la víctima, fue derribado de la bicicleta. "… Sentí un ruido de atrás. Vi a una persona como a 30 metros y otra casi a 2 metros. Le pregunté: '¿Qué te pasa? Vete porque no tengo un peso, apenas ando trabajando', declaró Moyano. "Entonces, subí a la bicicleta y quise alejarme... no le vi el machete. Me tiró primero cuatro machetazos".

Moyano cayó al piso. "Creo que me tropecé con una rueda de la bicicleta y caí. Ahí, el tipo me pegó con la parte plana del machete en la espalda y en el hombro izquierdo. Él no se dio cuenta, pero me sacó el hombro. Justo apareció una moto y el delincuente me dijo: 'No te robo la bici de lástima'", ahondó Moyano.

"Me tiró otros machetazos que pude esquivar. Esa moto volvió y el tipo entonces se fue. Debo agradecer a ese hombre, porque de no ser por él quizá estaría muerto", profundizó.

2do acto

Lejos de retirarse, Rivero habría buscado una nueva víctima y la encontró también en el B° Autonomía. Fue identificada como Héctor Corvalán. El hombre habría sorprendido a Rivero en los fondos de su casa, armado con un cuchillo y un machete. Habrían peleado y Rivero hirió a Corvalán en los brazos y recién escapó, sin apoderarse de nada.

Posteriormente, Corvalán interpuso la denuncia en la Seccional Décima. Luego, fue conducido al Hospital Regional donde los médicos lo asistieron y realizaron las suturas.

Sobre la base de las dos denuncias, la fiscal investigó los hechos y en menos de una semana Rivero fue identificado y detenido en su casa. Al arribar los policías, su madre no objetó nada y su hijo quedó preso dado a lo abrumadoras de las pruebas en contra suya.