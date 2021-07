Desalmado golpeó brutalmente a su hijo de cinco años porque no sabía definir la palabra “empatía”

22/07/2021 - 01:17 Policiales

La viralización de un indignante video, donde un niño de cinco años está siendo brutalmente golpeado, terminó con la detención de su padre, un empleado público de la Diosse, residente en el barrio San Carlos de La Banda.

El deplorable episodio, que generó estupor en toda la provincia, salió a la luz cerca de las 7.30 de la mañana, cuando una mujer —residente en el mencionado barrio— se presentó en la policía y contó que su vecina (madre de la víctima) había enviado a varias personas un video donde se observaba a su esposo, golpear a su hijo.

Según contó esta mujer, la madre del pequeño, junto a la filmación adjuntaba un escrito donde manifestaba su temor por ser víctima de un femicidio.

Inmediatamente varias dependencias de la policía bandeña se trasladaron a una casa —ubicada en la Manzana K— para hablar con la madre del pequeño (una conocida odontóloga) que estaba siendo agredido.

Al llegar al inmueble, los uniformados encontraron una casa totalmente tapiada —con construcción de más de dos metros de alto— y con boyeros de alto voltaje. Llamaron varias veces a la puerta, pero no fueron atendidos.

Allí se entrevistaron con la vecina que dio a conocer el material fílmico y ésta explicó que fue la odontóloga quien le envió tal grabación en horas de la madrugada, aparentemente con intenciones de pedir ayuda.

Los uniformados se entrevistaron con varios residentes en la zona y todos coincidieron en indicar que el empleado público —quien presta servicios en la Diosse, en el Bº Parque Industrial— sería una persona muy violenta y que tuvo conflictos en el barrio.

Ante el inminente riesgo al que podría estar expuesta la mujer y sus hijos los uniformados enfatizaron aún más la búsqueda para establecer lo sucedido. Se entrevistaron con sus familiares y se trasladaron hasta el consultorio de la profesional, pero ella no constestó las llamadas.

Cerca de las 12.30, la odontóloga regresó a su casa, donde había una consigna policial, y se informó lo sucedido, y ésta confirmó que fue ella quien había captado el violento ataque a su hijo, por parte de su pareja, padre biológico del menor.

Explicó que tal episodio data del pasado 29 de junio, cerca de las 20 cuando el pequeño debía grabar una actividad escolar, donde con sus propias palabras tenía que definir la palabra "empatía".

Tal como se observaba en el video, el violento sujeto se encuentra sentado frente al niño y en retiradas oportunidades le hace la misma pregunta: "¿Qué es la empatía?, decime qué es. Te lo voy a preguntar tres veces y si no respondes: cachetazo".

El pequeño, según los dichos de su madre, atinó a decir "la empatía es un sentimiento" y de inmediato el sujeto le dio otra bofetada lo que provocó que el niño golpeara la cabeza contra una mesa de algarrobo.

La odontóloga expresó que ella intervino para que su pareja (de quien se reserva identidad para preservar a la víctima) cesara con las agresiones, pero también recibió golpes por lo que tomó la determinación de grabar todo lo que sucedía.

Así el incalificable sujeto —quien además tiene otro hijo de apenas un año— golpeó una y otra vez y con más vehemencia al pequeño, mientras su madre (escondida detrás del umbral de una puerta) captaba todo con su celular.

La mujer explicó ante los uniformados que las agresiones cesaron cerca de las 22.30, ya que el niño tenía "los parpados con un puntillado rojo y chichones en la cabeza", y tras ello lo encerró en la habitación.

La profesional expresó que su pareja le manifestó al menor: "Más vale que no salgas de la pieza, te voy a dar una patada en el cu… y te voy hacer volar hasta el techo, y si quieres cag… o orinar, te vas hacer encima, de la pieza no vas a salir y tu madre te va a llevar el desayuno y cuando yo vuelva del trabajo tu mamá me va a contar todo".

Mientras la mujer radicaba la denuncia, los efectivos ya habían alertado a la Dra. María del Pilar Gallo —fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar— quien de oficio solicitó la aprehensión del acusado.

Así fue que los efectivos se trasladaron hasta el Bº Parque Industrial, más precisamente a las instalaciones de la Diosse —ubicada en Avda. 2 de Septiembre y Forja— donde el acusado fue aprehendido.

Los uniformados tenían orden del Dr. Carlos Ordóñez Ducca, juez de turno, de utilizar la fuerza si era necesario para apresar al violento sujeto, quien quedó alojado en la Comisaría 12.

Expresó que tiene miedo y que su pareja “consume”

Ante los uniformados, la madre del menor relató que su intención —por la cual realizó la grabación— era "obtener pruebas de las agresiones que sufría su familia" y que a través de una abogada, se encontraba realizando los trámites para solicitar medidas restrictivas ya que su concubino se había retirado de la casa de común acuerdo el pasado miércoles y se encontraba viviendo en el barrio Huaico Hondo.

Sostuvo, además, que "siente temor ya que consume sustancias prohibidas, (marihuana) y que constantemente sufre amenazas" y sospecha, también, "que sus hijos menores pudieron sufrir abusos", solicitando que sean examinados.

Expresó que hizo público el video para que los vecinos "tengan conocimiento de las agresiones que sufre su familia", todo ello aconsejada por su psicóloga.

“Te voy a pegar hasta que me sangren las manos”

La crueldad que registró el video, deja al descubierto el feroz ataque al pequeño inocente por parte del violento sujeto. EL LIBERAL , por el contenido sensible, no hizo público el material.

Aquí algunas de las frases utilizadas por el agresor durante los siete minutos que dura la tortura. "Vos sos el que logras esto. Yo no te hago nada, vos tienes la culpa, sos vos". Luego le dice: "Hable sino quiere los golpes, no diga no quiero. Hable", mientras insiste en obtener la definición de la palabra.

"¿Qué pasa papá? ¿Decime? Hablá. No quiero que llores, quiero que hables. Tres veces te pregunto y va un chirlo. Te escucho (repite tres veces), ya no hay otra, hay parchazo". Mientras lo golpea le dice: "No es mm", ya que el pequeño sollozaba ahogado por las lágrimas y solo balbuceaba.

"Entendé. Hablando te van a dejar de pegar, parece que quieres que te sigan pegando", le reprochaba sin dejar de agredirlo a la altura de los oídos. "Te voy a pegar hasta que me sangren las manos, ya te dije. Contestame, ¿Estás quedando sordo?", a lo que el pequeño le responde: "No estoy quedando sordo". "Nadie se va a meter eh, aquí nadie te va a salvar", mientras lo golpea. "Vas a hablar o tengo que sacarte la lengua".

La Fiscalía solicitó la intervención de la Subnaf

Si bien al cierre de la presente edición, la víctima —y su hermanito— se encontraban a cargo de su madre, la Dra. Gallo solicitó que la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia tomara intervención en el caso.

Además solicitó que el pequeño, a pesar de haber transcurrido más de 20 días del brutal ataque sea examinado por el médico de Sanidad. Así fue que el Dr. Alejandro Gómez revisó al niño y constató lesiones curables en dos días.

La representante del Ministerio Público Fiscal también pidió que se elaborara un relevamiento vecinal y se tomara declaración a todos las personas que hubiesen sido contactados por la madre del menor a quienes les envió el video.

También pidió que se dejase asentada la declaración de la tía materna del niño, quien expresó que su cuñado es una persona violenta y que en reiteradas oportunidades vio a su sobrino con hematomas, pero jamás imaginó que podían ser fruto de golpizas salvajes. No descartan ninguna hipótesis.