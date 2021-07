Delincuentes arrebataron la mochila y la bicicleta a una atleta en el Puente Carretero y habrían intentado abusarla

23/07/2021 - 01:58 Policiales

Una atleta santiagueña sufrió un salvaje ataque en la noche del miércoles cuando cruzaba el Puente Carretero en su bicicleta y fue interceptada por dos adolescente que primero le arrebataron su mochila con efectos personales y luego entró en escena un tercer delincuente que se apoderó de su rodado y entre los tres, habrían intentado abusarla. Silvia Zurita hizo público su caso a través de un posteo en su cuenta de Facebook, pidiendo colaboración para tratar de recuperar su bicicleta Venzo rodado 29 de competición valuada en más de $100 mil.

La mujer de 35 años practica duatlón y en dialogó con EL LIBERAL relató su calvario.

“Fue cuando regresaba alrededor de las 20 -del miércoles- de La Banda, salieron debajo del puente, me rompieron la mochila, donde tenía celular y $2.000”, detalló.

“En ese momento aparece un tercero, me agarró del cuello, me derribó, tenía un elemento en sus manos y me decía que no grite”, continuó.

“Parecía que algo me querían hacer, me derribaron y entre los tres fue como que intentaban sacarme la ropa”, deslizó. Silvia presume que querían abusarla. Todo sucedió sobre la pasarela lateral al puente, a menos de 100 metros de la garita del lado de Capital.

Tras el ataque, Silvia llegó a la garita a pedir auxilio, allí se descompensó y fue trasladada al CIS Banda, donde recibió asistencia médica.

La valiente mujer anoche amplió su denuncia en la Seccional 49 con datos de quién tendría en su poder su rodado y no descartan que la Policía concrete allanamientos en las próximas horas.