"Mi esposo es inocente, acabaron con su trabajo y la tranquilidad de mi familia"

25/07/2021 - 03:12 Policiales

Marisa Díaz, la esposa del sargento de la Policía Federal que fuera apresado y acusado de balear a un joven en el B° Juan Felipe Ibarra, agobiada por las amenazas de muerte que recibe a diario, habló ayer con EL LIBERAL y aseguró que su pareja "es inocente".

Marisa reside en el barrio Juan Felipe Ibarra con sus hijos, y desde la noche del jueves —cuando Juan Iturre (30) fue baleado en un supuesto intento de arrebato— su vida se convirtió en una verdadera odisea.

"Mi esposo ni siquiera estaba en el momento en el que el joven (por el herido) fue baleado. Yo presenté pruebas ante la Justicia, él estaba en otro lugar con mi hija cuando sucedió el hecho", expresó la joven mujer.

Además indicó que la confusión sobre su identidad se produjo cuando su esposo —David Alejandro Navarro— se acercó hasta el lugar donde la víctima se encontraba en el piso y allí llegó la policía.

"Se generó un entredicho entre mi esposo y la policía. Ellos lo tomaron de mala manera y lo llevaron. Todos los testigos que estaban en la calle les dijeron que él no había sido, pero igual se lo llevaron y ahora lo tienen detenido e incomunicado", sostuvo.

Díaz explicó que "ya se presentaron todas las pruebas de que mi esposo es inocente, y está tras las rejas injustamente. El trabajo que hizo la policía en el lugar fue poco claro. No entiendo aún por qué se lo llevaron. Después se presentaron en mi casa y me exigieron que entregara su arma reglamentaria".

"La decisión que tomó la policía fue perjudicial no solo para mi esposo que hoy siendo inocente está sin trabajo, sino para toda mi familia, porque ya no tenemos tranquilidad", sostuvo angustiada. Sobre las evidencias que los familiares de Navarro expusieron se supo que existe un audio —grabado por Díaz— de otra mujer del lugar (una vecina del frente) que llegó a su casa para confesarle que el agresor "en realidad había sido su pareja", quien aparentemente ya se habría fugado, y no el efectivo de la fuerza nacional.

Como se recordará, la causa está siendo investigada por los efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos, quienes se encuentran recabando testimonios para determinar quién efectuó los disparos con Iturre, quien está grave en el Regional. También se supo que la joven (víctima del supuesto arrebato) que desencadenó el sangriento episodio, también realizó denuncia, en contra de Iturre y un supuesto cómplice.

La causa está en manos de la Dra. Holgado, quien aguarda el resultado de las pruebas de rodizonato de sodio realizadas en Navarro.