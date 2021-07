Una presunta banda de Robles será enjuiciada por el robo de varios elementos mecánicos

25/07/2021 - 03:17 Policiales

Cuatro individuos del departamento Robles serán enviados a juicio, sospechados de desmantelar un tractor y apoderarse de baterías y múltiples repuestos de vehículos y venderlos entre los pobladores.

Ello se desprende de la investigación que lleva adelante la fiscal Cecilia Guido, en la instancia decisiva de una investigación por "robo en despoblado y en banda en perjuicio de Marcelo Alberto Real".

Según la hipótesis fiscal, entre los días 13 y 20 de agosto del 2020, en reiteradas ocasiones y en distintos horarios del día, los imputados ingresaron a un galpón del damnificado Marcelo Real, ubicado en una zona despoblada sobre ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 710.

Allí, habrían violentado la seguridad del portón de ingreso con una barreta. Luego, robaron cuatro ruedas, dos arranques pertenecientes a un tractor, cuatro alternadores del mismo vehículo, cuatro baterías y otros repuestos que cargaron en una camioneta. Luego, los repuestos habrían sido vendidos en Beltrán, Villa Hipólita y parajes aledaños.

Los acusados son Claudio Manuel Gramajo, apodado "Kuda"; Cristian Oscar Sánchez, "Moquín"; José Luis Carrizo, "Rata" y Juan Carlos Carrizo, "Joshe".

Al ser indagados, uno de los imputados habría manifestado que las cubiertas y alternadores las vendió en la ruta. "Un camionero, a quien no conocía, me pagó $ 30.000 por dos cubiertas", habría relatado uno de los detenidos. "Pagué $ 700 a un amigo para que me las transporte", acotó.

"Yo no robé, sino que lo compré", señaló otro de los detenidos. "Le he comprado porque necesitaba uno de los alternadores para una bomba de agua. El burro lo quería para el tractor de mi hermano. Se le había roto y quería regalarle. El otro alternadorcito lo negocié por dos lechones", insistió el acusado.

"Nuestro cliente no robó en el galpón. Él sustrajo parte de los repuestos a los verdaderos ladrones. Vio el lugar donde estaban ocultos. Fue de noche y los robó", señalaron los abogados Felipe Villalba y Lázaro Piccardi.

Los abogados manifestaron que en su criterio, los cuatro sujetos cargan imputaciones "que deberían ser reformuladas. Lo intentaremos en una nueva audiencia", adelantaron, dejando en claro que se opondrán a la clausura y elevación a juicio.

La semana que comienza será decisiva, ya que ambas posiciones acudirán ante un juez de Control y Garantías, adelantaron las fuentes judiciales.