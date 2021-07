Duro revés para el ladrón que asaltó y amenazó a bioquímica

28/07/2021 - 00:23 Policiales

La jueza de Control y Garantías, Dra. María Pía Danielsen, dictó la prisión preventiva en contra de un hombre acusado de irrumpir en la habitación de una bioquímica en el B° Centro, mientras dormía, apoyarle un cuchillo en el cuello y despojarla de $ 50.000.

Así lo resolvió ayer la magistrada, al fallar en contra de Carlos Daniel Ramírez, por "robo calificado en concurso real", más "violación del artículo 205 del Código Penal", en perjuicio de la bioquímica Cristina Aliaga, con residencia en Libertad al 100.

De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, la audiencia se concretó en la víspera mediante plataforma tecnológica, debido al actual contexto sanitario, con la participación remota de la magistrada, representante del Ministerio Público Fiscal, la defensa y el imputado.

Según la investigación de la fiscal Lorena Nieva e instructoras Florencia Moreno y Virginia Abrate, a las 3.30 del 22 de abril último, Ramírez ingresó a la vivienda de Aliaga. Ella se despertó sobresaltada con el desconocido encima y apoyándole en el cuello un cuchillo.

"Dame la plata o te mato aquí nomás", la habría amenazado. Aterrada, Aliaga fue arrastrada a otra habitación. Allí, se apoderó el delincuente de $ 50.000, más otra cifra menor de la billetera. La encerró y huyó. El 25 de mayo, Ramírez fue detenido en la vía pública, pero ya sin el dinero.

Ahora, en audiencia, la Fiscalía le atribuyó ser el responsable de esa madrugada de terror e instó a la jueza a extenderle el encierro con la prisión preventiva, entendiendo que existían peligros procesales, además de los antecedentes del acusado.

En tanto, la defensora oficial, Carolina Arias, bregó por "el cambio de calificativa a robo simple, o violación de domicilio". También, a "la exclusión de una filmación y múltiples nulidades".

Finalmente, la Dra. Danielsen dictó la prisión preventiva contra el sospechoso, en base a las pruebas, el peligro de fuga, falta de arraigo, más las heridas en el cuello (15 días de curación) que presentaba Aliaga tras el salvaje ataque.

"Pensé que estaba soñando, que era una pesadilla. Yo estaba en mi cama, me agarró del cuello y me dijo que me iba a matar", había declarado en su momento la damnificada.

"Tenía un cuchillo tipo tramontina, él estaba con barbijo. Yo le di de inmediato todo lo que tenía en la caja fuerte y se fue". "En un primer momento pensé que se trataba de una broma, que podía ser mi hijo que había llegado, pero cuando me dijo que le dé plata o me mataba, me di cuenta de la situación", sostuvo.