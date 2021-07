Atleta pide que la Justicia acelere la causa y ayuda psicológica

29/07/2021 - 00:43 Policiales

Silvia Zurita, la atleta santiagueña que el pasado miércoles fue víctima de un violento hecho en el cual desconocidos además de apoderarse de su bicicleta intentaron abusarla, habló nuevamente con EL LIBERAL y contó que ella aportó datos de suma importancia para la causa.

La joven que practica duatlón contó que desde el momento del hecho su vida cambió radicalmente. "No puedo dormir, tengo pesadillas, me da miedo salir a la calle. Necesito ayuda de un psicólogo que alguien me brinde contención", fueron las palabras de la joven, quien aún vive consternada por el violento episodio que le tocó vivir.

Además, Silva manifestó que a raíz de la publicación que realizó en su cuenta de Facebook, horas después del hecho recibió información sobre dónde se encontraba su rodado, valuado en más de 100.000 pesos, que le fue despojado.

"Recibí ayuda de la gente, entre ellas la llamada de una persona que prefirió resguardar su identidad, que me aportó datos sobre dónde se encontraba escondida mi bicicleta. Las características que me dieron sobre los delincuentes eran iguales", expresó la joven.

Más tarde continuó diciendo: "Fue la policía –nombró las distintas reparticiones que trabajan en su caso— y ellos tomaron nota de todo. Se trata de un lugar muy peligroso por eso no fui por mis propios medios".

Además explicó la respuesta que obtuvo: "Los policías me dijeron que ellos ya tienen todo, pero falta que la fiscalía solicite la orden de allanamiento para ingresar a ese lugar. Hace ya una semana y la Justicia no me da respuestas".

"Necesito que hagan algo porque mi bicicleta es mi único medio de movilidad y además mi elemento para practicar el deporte que realizo. Además le pido a la gente que siga compartiendo mi pedido para que recupere mi bicicleta", sostuvo.

"La verdad es que yo la estoy pasando muy mal y quiero que la Justicia me dé una respuesta y me ayude con esta situación. También le pido a la gente que si alguien le ofrece mi bici, que me avise", finalizó.