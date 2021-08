La Fiscalía, por la perpetua y defensa, por condena atenuada por asesinato para colombiano

15/08/2021 - 01:04 Policiales

Un año y nueve meses después de la condena, la Fiscalía y la defensa acudirán ante un tribunal de alzada, donde los defensores tratarán de revertir los 18 años de pena dictados a un ciudadano colombiano, al hallarlo responsable del asesinato de una joven madre, María Teresa Lobato.

El acusado es el colombiano Jefferson Parra Giraldo (27), un vendedor ambulante, quien ultimó de 26 puñaladas a Lobato el 28 de abril del 2017, en su casa del paraje Toro Pozo, Salavina, distante 160 kilómetros al sur de la ciudad Capital y a 8 de Los Telares. Al declarar ante el tribunal que lo juzgó, señaló que tres días previos al horror había conocido a Lobato. Intercambiaron números de celulares y dialogaron posteriormente.

El día del horror

Al referirse al 28 de abril, el extranjero indicó: "Me dolía la cabeza y sentía sed. No sé si fue la marihuana que fumé, o el consumo de Viagra. Yo quería tener sexo y ella me pidió que la besara en la cama y después no recuerdo más nada", señaló Parra Giraldo al declarar ante el tribunal, integrado por Susana Campos Nittinger, Alfredo Pérez Gallardo y Julio Carmelo Vidal.

El colombiano fue detenido el 29 de abril. Fue excarcelado por falta de pruebas y volvió a caer preso el 15 de junio, ya que una mochila con prendas manchadas con sangre, zapatillas también con sangre y fotos suyas en el teléfono de la joven lo delataron.

El 12 de noviembre del 2019, por mayoría, Campos Nittinger y Pérez Gallardo condenaron a Parra Giraldo a 18 años de cárcel por "homicidio simple", con una escala de pena que va de 8 a 25 años de prisión; mientras que Julio Carmelo Vidal votó en minoría por una condena a prisión perpetua.

En la decisión, dos de los jueces consideraron que se trató de un "homicidio simple" y desestimaron el agravante de "violencia de género" solicitado por las fiscales Silvina Paz y Gabriela Gauna. Ahora comienza una nueva batalla. La Fiscalía intentará hacer prevalecer la pena de prisión perpetua. Por el contrario, la defensora oficial Luciana Giménez abogará por una morigerada y menor a los 18 años de cárcel. Para la Fiscalía hubo un "vínculo" entre los dos protagonistas. En cambio, Giménez (al igual que la defensora que intervino en el juicio, Eva Valev de Jensen) entendería que el colombiano estalló de ira por el excesivo consumo de Viagra y tras fumar un cigarrillo con marihuana. El tribunal de alzada estará a cargo de Olga Gay de Castellanos, Raúl Romero y Cristian Vittar.

Cronología de la breve pesadilla de Lobato

23 de abril del 2017: Víctima y victimario se conocen. Él arribó a la casa de ella a ofrecerle muebles. Trabajaba en una empresa de Sumampa. Acordaron encontrarse tres días después.

26 de abril: El extranjero visitó nuevamente a Lobato. Dialogaron y la joven adelantó su interés por un mueble, pero dijo que la entrega de $500 le sería enviada por su marido, Gustavo Cejas, quien se encontraba trabajando en Córdoba. Vino después una sucesión de sms.

28 de abril: El colombiano llegó a la casa. Se habrían besado con la joven, pero ella no quiso más nada. Él estalló de furia y la asesinó frente a su hija pequeña. Escapó y en el monte arrojó ropa y una mochila con sangre.

29 de abril: Fue apresado, pero negó que conociese a Lobato. Había borrado los sms mutuos. Un mes y medio después lo liberaron.

15 de junio: Cayó preso de nuevo, dado el voluminoso número de pruebas científicas: sangre y ADN positivo de Lobato fueron determinantes

12 de noviembre del 2019: Lo condenaron a 18 años de cárcel por "homicidio simple". En la última jornada del debate oral y público, el colombiano pidió perdón a la familia de la víctima.