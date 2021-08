"A algunos chicos no los recuerdo", habría señalado el entrenador Manfredi al ser indagado

19/08/2021 - 02:14 Policiales

"A algunos chicos no los recuerdo..." "No es verdad lo que se me está acusando", habría asegurado el entrenador de básquet infantil Manuel Manfredi al ser indagado por la Fiscalía, quien lo notificó sobre seis denuncias por presunto "abuso sexual".

"Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la educación y la guarda"; "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por educación y guarda", "corrupción de menores en concurso real de delitos", artículos 119, inciso 1, 2, 3 y 4 párrafo, Inc. B, artículo. 125 en función del 55 del Código Penal.

Allí radican las imputaciones enrostradas por la fiscal Jésica Lucas, quien el martes indagó al detenido. Manfredi habría respondido en forma general negando los cargos.

Doble sentido

Durante una hora y veinte minutos, Manfredi habría afirmado que no abusó de nadie, pero dejando una frase tajante: "A algunos chicos no los recuerdo". "No es verdad lo que se me está acusando".

Puesto en perspectiva, el individuo habría dejado entrever que a algunos denunciantes recuerda, pero a otros no, pese a que todos formaban parte del grupo de niños anhelantes de practicar el básquet en diferentes clubes de la Capital y al parecer, en La Banda.

Dos denuncias más

Por otra parte, trascendió que en las próximas horas serían formuladas dos nuevas denuncias: también se trataría de adultos de más de 25 años, adelantaron los voceros policiales.

Pese al hermetismo en que la causa es instruida, ésta constaría de diversos aspectos: los denunciantes, los testigos a ser citados, destacándose profesores que compartían trabajo con Manfredi, autoridades de al menos seis clubes capitalinos, familiares, pericias e inminentes inspecciones oculares.

Los funcionarios no quieren dejar nada librado al azar, se supo. Reconstruyen una historia, de una o dos décadas, pero la contundencia de las denuncias es reforzada con el ímpetu de los instructores, policías y por los psicólogos que trabajan en el caso.

Posible ''testigo de identidad reservada'' para sortear valla

Una de las vallas que conspiraría contra la investigación es el temor de las víctimas a revelar una historia pasada y, con ello, sincerarse con sus familias.

A sabiendas de esa realidad, los investigadores garantizan total reserva. Del mismo modo, no descartan insertar la figura del "testigo de identidad reservada" para aquellas personas que deslizaron tener conocimientos sobre lo que habría ocurrido en aquellos años.

Con ello, los expertos son optimistas en recibir mayor colaboración, caudal que aguardan obtener de profesores y hasta dirigentes de clubes, cuyas autoridades aún están perplejas ante la sumatoria de denuncias en contra de Manfredi.

Él mismo debería ampliar su declaración indagatoria hoy, de confirmarse lo revelado por su abogado, César Barrojo, en la antevíspera.