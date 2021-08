El hermano de Dalma Barreto, tras la nueva condena: “La Justicia siempre llega”

19/08/2021 - 10:11 Policiales

En Las Arenas, Marcelo Ricardo Barreto, hermano de Dalma, y Teresa Isabel Montes, madre, lloraron ayer a la tarde, pero de profunda emoción, mezcla de tristeza, desazón, amargura y un luto a perpetuidad.

"Acaban de notificarnos de la nueva resolución. Estamos contentos", señaló Marcelo en diálogo telefónico con EL LIBERAL.

"La fiscal Ganem (María Emilia) nos dijo recién que se hizo Justicia y que nos quedemos tranquilos. Siempre hemos creído y bueno, Dios se acordó de nosotros", ahondó.

Para Marcelo, "la Justicia siempre llega en algún momento. Por ahí tarde, pero llega", juzgó, un tanto perplejo por el giro inesperado de una batalla judicial que lejos estuvo y sigue aún de terminar.

Visiblemente eufórico, el hombre juzgó que jamás pasó por su cabeza la idea de que el crimen de su hermana acabase impune. "Amaya es más culpable que Kasinsky. Si él no la trataba de ese modo a mi hermana no pasaba nada. Si él no hubiese hablado con su sobrino, éste no se iba al maizal con un arma y le daba muerte a Dalmita", reflexionó.

Las Arenas es un pueblito pequeño en que todos parecen conocerse. "Somos vecinos de la mamá de Kasinsky, ya que vive a 200 metros de casa. Por ahí nos cruzamos en la calle. Nos saludamos, pero nada más". Agregó: "Trabajo en una desmotadora y un compañero es un hermano de Kasinsky. Nunca hemos hablado del tema", acotó.

"Ahora iremos pronto al cementerio a ver a Dalma. Ella está sepultada en Tostado, a 60 kilómetros de Las Arenas, ya en territorio de la provincia de Santa Fe.

Consultado si su madre perdió la fe con la sentencia del 2019. Marcelo respondió: "Vea, mi madre es más creyente que cualquiera. Jamás perdió la fe. Éramos 9 hermanos con Dalma (ella, la 7ma) y siempre tuvo plena confianza en que ninguno, Amaya o Kasinsky, quedarían libres".