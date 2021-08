Fiscales intentan evitar el cese de prisión para 3 de los 5 detenidos por el crimen de Ricardo Peñaflor

19/08/2021 - 22:43 Policiales

Los fiscales Alfonso Arce y Gustavo Montenegro (coordinador) solicitarían hoy la prórroga de prisión preventiva para tres de los cinco detenidos, sindicados de asesinar a tiros y prender fuego a un productor ganadero identificado como Ricardo Peñaflor.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el 6 de agosto del 2019 Peñaflor fue asesinado, y dos días después la policía halló su cuerpo reducido a cenizas en un camino inhóspito que conduce a Brea Chimpana, a 50 metros de la ruta 157, en el límite de Frías y Catamarca.

Con el proceso en marcha, Arce tomó una nueva indagatoria al expolicía Lindor Alfredo Rodríguez y a su esposa, docente, Claudia Viviana Pereyra, ya que el fiscal resolvió reformular los roles que la acusación enrostra a cada uno de los cinco imputados.

Los otros tres detenidos son Saúl Gerez, de 75 años; Jesús Osmar Pinto, de 48 años, detenido en Bº Sumampa, de Frías, y Daniel Ramón Pinto, 39, alojado en Los Morteros, El Alto, Catamarca.

Viernes crucial

Los fiscales Alfonso Arce y Gustavo Montenegro (coordinador) requirieron la prórroga de la prisión preventiva y la audiencia será ventilada hoy ante la jueza de Control y Garantías, Roxana Cejas Ramírez.

La batalla judicial es intensa, ya que la defensa de tres, a excepción de los Pinto, acaba de pedir el cese de prisión, en consideración que llevan más de dos años presos.

Según los dichos de los protagonistas, el triste fin de Peñaflor quizá encuentre respuestas en una trama oscura en la que la temática fluctuaba entre la traición, la existencia de deudas, de odios y el pago de $ 20.000 efectivizados a los Pinto, para eliminar a la víctima y no dejar rastros incriminatorios. Los Pinto conocían a Peñaflor por la venta de porcinos.

El primero en confesar fue el imputado Saúl Gerez, al ser apresado por efectivos de la policía catamarqueña y mientras todo el trabajo de los investigadores giraba en torno a la "búsqueda del paradero" de Peñaflor. "Ya está todo hecho; me deshice del arma", indicó Gerez al ser detenido presa del miedo.

Con muchas verdades a medias, el anciano habría relatado que su compadre, es decir Peñaflor, la víctima, había acudido a su casa ya que habían acordado viajar a Frías para refrendar una operación ante un escribano público, que implicaba resignar tierras a favor de Peñaflor.

Saúl Gerez fue el primero en quebrarse; entregó a la banda

"Eran las 18.30. Detrás entraron los Pinto y le apuntaron con dos armas de fuego. Cada uno tenía una 38. Jesús quería pegarle con un hierro a 'Peña' y yo se lo quité", explicó Gerez. "Saúl, no dejes que me peguen, decía 'Peña'. Igual le ataron las manos "y me dijeron que la cosa no era conmigo, que no me metiera", relató Gerez a los investigadores.

"Llegaron luego Rodríguez y su mujer. Le dieron un paquete a los Pinto y hablaron un rato", agregó, en alusión a los $ 20.000. "Lo cargaron en su camioneta. En el camino, 'Peña' gritaba. Los Pinto lo golpeaban para que se callara, porque no le habían tapado la boca", ahondó el anciano.

Al arribar al camino elegido, "Ramón Pinto le dio tres tiros, pero 'Peña' seguía con vida. Ahí, Rodríguez sacó su arma de la cintura y dijo: 'así se pega', y le dio un tiro en la cabeza y lo mató", aseguró Gerez.

Resumió que volvieron al pueblo y en el camino los Pinto lo conminaron a callarse, o le pasaría lo mismo.