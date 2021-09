Echó a su pareja de la casa para abusar todas las noches de su hija y la embarazó

07/09/2021 - 22:41 Policiales

La jueza de Control y Garantías de Añatuya, Gladys Liliana Lami, dictó la prisión preventiva para un individuo, de 35 años, acusado de abusar y embarazar a una menor de 12, hija de su pareja.

Según la historia que timonea la fiscal Andrea Darwich, el sujeto cayó preso a comienzo de este año. Fue por agredir en la calle a su ex pareja, mientras se conducía en motocicleta con su nuevo novio y un pequeño hijo. En mayo quedó libre y se puso de novio con otra mujer, quien tiene varios hijos.

Transcurrieron los meses y una tarde, en un cumpleaños de 15 años, el imputado ordenó a su pareja que se fuera de la casa, ya que prefería a su hija de apenas 12 años. Poco y nada pareció importarle que se tratare de una menor que no podía ni verlo, igual comenzó a llevarla a su habitación y a vejarla, trascendió de la causa.

El 6 de julio habría atacado a golpes a su pareja, quien debió recluirse en una vecina y después estampó su firma en una denuncia, en la cual incluyó los vejámenes a los que era sometida su hija de 12 años.

"Él no dormía conmigo y me corría y dormía con mi hija. Él tenía una obsesión con mi hija", confió la mujer a una de sus familiares. "Supo decirme que me va a matar a todos mis hijos y quedarse con mi hija. Conmigo no quiere estar más. No lo voy a denunciar, pero vean porque no vaya que cometa una locura", agregó.

Sin perder tiempo, la Fiscalía desdobló ambas historias: violencia de género por un lado; abuso sexual a la menor, por otro, se supo en Añatuya. El depravado fue preso y, a la vez, los médicos confirmaron que la menor estaba embarazada y ya fue interrumpida la gestación.

Ahora, la jueza Lami dictó la prisión preventiva para el sujeto, sobre quien recayó una batería de cargos: "Amenazas, lesiones y abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente".