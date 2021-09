Prisión preventiva para los dos detenidos por golpe de dólares, pesos y joyas al empresario ''Roro'' Bitar

09/09/2021 - 04:09 Policiales

El juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui, dictó ayer la prisión preventiva en contra de una pareja detenida en Córdoba, sospechosa de tener vinculación con el audaz golpe millonario perpetrado en el departamento del empresario "Roro" Bitar, el 7 de julio pasado.

La resolución recayó en contra de Campos Mario Marcelo de Lourdes y Karen Dayana Sosa de Lourdes, imputados por "hurto agravado" de U$S 210.000, $ 100.000 y múltiples joyas.

La medida fue solicitada por la querella representada por Macarena Barrionuevo y Gabriel Coronel Chalfón. Por el Ministerio Público Fiscal actuaron el Dr. Ángel Belluomini y Milagros Cura.

Solo 11 minutos

El robo fue ejecutado por un individuo joven con ropa clara, gorra y barbijo cubriéndole casi todo el rostro, según lo delataron las cuatro cámaras instaladas en el departamento. La tecnología mostró que desde que ingresó al departamento, hasta retirarse, el desconocido estuvo escasos 11 minutos.

Primero, entró al edificio y vio que era captado por las cámaras. Vestido con ropa deportiva, buscó la llave bajo la alfombra en la puerta y accedió al piso del empresario.

Dentro del inmueble recorrió las habitaciones y comedor, mientras hablaba por su celular y recibiría respuestas al audífono en sus oídos.

Así, fue informado sobre dónde se encontraba la caja de seguridad. La tomó y la envolvió en una especie de frazada pequeña y después se retiró.

Lamento de Bitar

"Estoy sin dormir. Imaginate, se han llevado los ahorros que me dejó mi padre al morir, el dinero de mis hermanos, el dinero mío", subrayó la víctima a EL LIBERAL.

"Yo soy un empresario, soy financista y los que me robaron sabían muchas cosas -añadió- sabían que yo debía viajar por dos días a Buenos Aires por razones de trabajo. Me fui el lunes y el robo fue el miércoles. El que entró fue derecho a donde guardo la llave, no hay dudas de que a mí me entregaron", profundizó.

Los fundamentos

De acuerdo con los voceros, la Fiscalía habría fundamentado su teoría del caso, basada en un hurto calificado y riesgos procesales, pero habría hecho hincapié en que se estaría trabajando sobre una nueva línea investigativa basada en testimonios y pruebas periciales de donde podrían surgir nuevas detenciones.

En tanto, la querella sostuvo su hipótesis en que el autor material contó con ayuda de personas que vigilaron los movimientos de Bitar y su familia. A su vez, instó al fiscal a que requiera detenciones. A su vez, la defensa solicitó falta de mérito para Sosa y la excarcelación para ambos detenidos.

Finalmente, el magistrado dio luz verde a la prisión preventiva de los dos sujetos, detenidos en la provincia de Córdoba el 24 de julio pasado.