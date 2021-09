Santiago Lawn Tennis aportó documentación en causa por abuso atribuida a Manfredi

11/09/2021 - 00:13 Policiales

El Santiago Lawn Tennis se convirtió en el segundo club en aportar documentación vital a la Justicia, dentro de una compleja investigación por presunto abuso sexual atribuido al entrenador de básquet infantil detenido, Manuel Manfredi.

Una fiscal solicitó a las entidades donde trabajó el acusado, un listado de los colegas que compartieron tareas y también de los chicos que estaban bajo las órdenes del sujeto. Hasta el momento respondieron a los pedidos los clubes Belgrano y ahora Lawn Tennis. En tercer lugar, el Club Jorge Newbery habría informado que acaba de renovar su comisión y precisaría tiempo para remitir la documentación requerida por la fiscal Jésica Lucas. Rstan responder otros cuatro clubes.

La investigación se originó a fines de julio con la denuncia de Rafael Uriel Grasso, de 34 años, quien acusó a Manfredi de haberlo abusado cuando tenía entre 6 y 10 años. Asistido por los abogados Macarena Barrionuevo y Gabriel Coronel Chalfón, en su extensa presentación, el hombre manifestó que fue atacado sexualmente por Manfredi al menos en tres ocasiones.

Andamiaje legal

La fiscal Lucas puso en marcha todo el andamiaje legal y Manfredi fue detenido a las pocas horas, por decisión de la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen.

El individuo enfrenta un cúmulo de imputaciones. "Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser encargado de la educación y la guarda"; "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por educación y guarda", "corrupción de menores en concurso real de delitos", artículos 119, inciso 1, 2, 3 y 4 párrafo, Inc. B, artículo. 125 en función del 55 del Código Penal.

Esa misma semana, la policía allanó la casa de Manfredi y después fue indagado, asistido por el abogado César Barrojo.

"A algunos chicos no los recuerdo..." "No es verdad lo que se me está acusando", habría señalado el detenido, al ser notificado sobre seis denuncias por presunto "abuso sexual". Hoy sumarían siete los denunciantes.

La Fiscalía se prepara para la gran batalla. La semana venidera acudirá a audiencia: Lucas, irá por la prisión preventiva, y César Barrojo bregaría por su excarcelación.

Listos, perfiles psicológicos de las siete “víctimas”

El equipo de psicólogos concluyó los perfiles de los siete denunciantes. Uno de ellos, el de Rafael Uriel Grasso, quien reside en otra provincia.

Otros profesionales hicieron lo propio con las pericias psicológicas encomendadas a Manfredi, en su lugar de detención de la Seccional Novena, se supo.

Por ende, la fiscal Jésica Lucas ahora delinearía ya la estrategia con la que arribará a audiencia la semana entrante. Serán jornadas agotadoras, ya que deberá presentar las historias individuales de las siete personas que acusan a Manfredi de vejarlas cuando eran niños. Todos los hombres coincidieron en que los atacó, conminó a callarse y los trasladaba en bicicleta.