Policía se despegó de novia imputada en diversas estafas

12/09/2021 - 03:37 Policiales

La defensa de un funcionario policial presentó audios en La Banda, con el fin de convencer a la Justicia de que el sujeto también fue víctima de su expareja, detenida por estafa, y a quien acusa de haberlo obligado a requerir más de una decena de empréstitos bancarios por casi $ 700.000 y cuyo pago ahora les son exigidos a sus padres. Así lo subrayó en un escrito la abogada Aída Farrán Serlé, representante del agente Facundo Basil, también detenido, quien fue arrastrado por la caída de Yanina Ovejero, presa y acusada de perpetrar estafas a más de 300 personas en un monto global superior a los $ 800.000.

"Estafa reiterada" es la imputación que recayó en contra de Ovejero y luego en Basil, según se desprende de un proceso que impulsa el fiscal Hugo Herrera, quien ya prepara un pedido de prisión preventiva.

Según el escrito, Basil estuvo en pareja entre los años 2017 y 2019. "Ella me pedía que le sacara créditos para mejorar su casa. Como tenía recibo de sueldo accedí", señaló Basil.

"En el 2018 tuve un accidente y la ART me pagó $ 537.000. Ella me exigió que le diese esa plata y le dije que no, ya que debía darles ese dinero a mis padres para que afrontasen las deudas que ella me obligó a contraer", explicó Basil.

Así, la relación terminó y comenzaron intercambio de mensajes de whatsapp entre Ovejero y la madre de Basil. "En una grabación, Ovejero le cuestiona a mi madre por interferir. También, le dice que no hará nada y la habilita a que la denunciara si así lo deseaba", ahondó. "También le pidió que ella pagara los préstamos y que después le devolvería el dinero", añadió.

En el 2020 falleció el padre de Ovejero. "Ella volvió a buscarme. Yo saqué otro préstamo por $ 20.000 para que ella pagara al abogado, ya que decía que lo necesitaba para cobrar un seguro", profundizó Basil al ser indagado.

Llegaron otros créditos refrendados por Basil, quien agregó que la denunció en dos ocasiones: "Fue en el 2019 (cuatro créditos) y ahora en 2021, por dos créditos de $ 20.000 y $ 80.000", enfatizó el policía ante la Fiscalía bandeña.