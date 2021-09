Presunto asaltante esperará libre juicio por atraco a vecina del Bº Autonomía

12/09/2021 - 03:40 Policiales

Dos años y cinco meses después de ser detenido, la Justicia concedió un habeas corpus reparativo a un hombre oriundo de Buenos Aires, sindicado de asaltar, golpear y despojar a una vecina del Bº Autonomía de $ 230.000 y U$S 2030, en complicidad con otro individuo que huyó y a quien él jamás delató.

La medida benefició a Gabriel Alejandro Barraza, de 43 años, sobre quien pesaba la prisión preventiva por "robo calificado por el uso de arma en concurso real de delitos en perjuicio de Teresa del Valle Capo".

De acuerdo con la causa, la noche del 9 de abril del 2019, Barraza y un cómplice irrumpieron la torre en que residía Capo. La empujaron y derribaron.

Acto seguido, la sujetaron del cuello y ahogaron. Luego, le hicieron golpear la cabeza contra el piso. Acentuaron la agresión con patadas en distintas partes del cuerpo.

"Dame toda la plata que tengas; sé que tu marido trabaja en una empresa; hablá porque te c… de un tiro; dame la plata, que ya lo han entregado a tu esposo", gritó uno de los maleantes.

En la cabeza

Apuntándole en la cabeza, uno de los delincuentes le dijo: "Callate y no me mires a la cara, o te vamos a matar. ¿Te quieres morir? Callate y no me mires".

La sujetaron de nuevo del cuello y condujeron a un dormitorio. La tiraron al piso y continuaron golpeándola con puntapiés y trompadas.

Otro de los sujetos retiró los cajones del placard. Diseminó su contenido en el piso y vio en una caja de zapatos $ 230.000 y U$S 2030).

Ello no los calmó. Siguieron golpeando a la mujer. "Deja de mirarnos; callate o te vamos a matar". Recogieron unos cordones de zapatillas y la ataron de manos y pies y con una tela le taparon la boca.

Huyeron corriendo por avenida 27 de Abril, de norte a sur, y casi a los 200 metros cayó preso Barraza. Su "socio" logró huir y su identidad jamás fue develada.