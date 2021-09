Piden informes ante denuncia por “falsificación millonaria de pagaré”

13/09/2021 - 23:37 Policiales

La Fiscalía de Añatuya, General Taboada, inició una investigación en el Juzgado Civil, en respuestas a la denuncia de un abogado sobre "estafa procesal y falsificación de un pagaré por más de $ 21.000.000".

Lo confirmó a EL LIBERAL el denunciante, Juan Manuel Sguario, quien asiste a la comerciante Karina Elizabeth Pérez, de Pinto, Aguirre. El letrado subrayó que a su representada "...le trabaron un embargo por U$S 80.000 en un juicio a punto de cobrar. Y, a la vez, ingresó otro proceso en que se le exige el pago de un pagaré por U$S 120.000, por parte de un particular que vive en Juríes", explicó. "Los sucesos asoman irregulares", subrayó. "En el pagaré, la asumida firma de mi cliente no fue certificada por escribano. La demanda indica que fue firmado en febrero. En mayo (de este año) nos notificaron sobre el embargo. Le retienen U$S 80.000, pero el nuevo planteo es por U$S 120.000" ($ 21.000.000), acotó.

Hubo respuestas ahora. Fue designada la fiscal Alejandra Sobrero para investigar. También, ha sido requerido al Juzgado Civil "... tenga bien informar en carácter de pronto despacho, si se encuentra en trámite causa en la que obren como partes", los protagonistas, "... atento a que de las constancias que obran en la causa, siendo éstas la denuncia virtual y las presentaciones efectuadas, no surgía número de expediente civil alguno", destacó la cédula de notificación de la Fiscalía.

Sguario ya ha ofrecido pruebas y solicitado una pericial caligráfica y levantamiento de cuerpo de escrituras "a cargo de un cuerpo de peritos del Poder Judicial", enfatizó.