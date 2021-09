Desgarrador último adiós a los tres jóvenes de Colonia Dora que fueron arrollados por un camión

14/09/2021 - 02:16 Policiales

Los tres jóvenes que murieron en el acto en la noche del domingo, fueron sepultados ayer y se registraron escenas desgarradoras en el último adiós a los adolescentes. Familiares y amigos no encontraban consuelo ante las inesperadas partidas. El municipio de Colonia Dora decretó tres días de duelo. La Fiscalía aguarda los informes de las pericias.

La comunidad de Colonia Dora vive por estas horas las jornadas más tristes en los últimos años con la muerte de tres adolescentes que habían salido en motocicletas, como un acto de diversión, y terminaron perdiendo la vida en circunstancias que aún se investigan.

Nazareno Mendoza de 18 años, Eduardo Escalada de 17 y la pequeña Fernanda Benavídez, perdieron la vida en el acto el domingo por la noche al ser arrollados por un camión sobre la ruta provincial 92, a dos kilómetros del cruce con la ruta nacional 34 en el departamento Avellaneda.

Cabe recordar que un camionero de apellido Sánchez de 32 años manifestó a la policía que conducía su transporte Mercedes Benz con destino a Rosario, cuando alrededor de las 21.30 observó por el espejo retrovisor que dos motocicletas habían sobrepasado a otro camión que venía detrás suyo.

Siempre en función del testimonio de Sánchez, segundos después habría sentido un impacto en la parte trasera de su rodado, por lo que al mirar nuevamente, observó derrapar a las motos y que el otro camión perdió el control y arrolló a los jóvenes.

Las fuentes señalaron que los ocupantes de las motos eran cuatro adolescentes, Mendoza, Escalada, Benavídez y Tiziana Soria, la única que sobrevivió.

Las pericias que realizaron efectivos de Criminalística confirmarían lo declarado por los choferes, pero la fiscal del caso, Dra. Florencia Garzón, recibiría el informe recién en esta jornada.

Sánchez y Font –chofer del otro camión- fueron imputados por "homicidio culposo en accidente de tránsito", se les practicó el dosaje y examen toxicológico correspondiente, y luego recuperaron su libertad.

Despedida

Los restos de Nazareno Mendoza fueron sepultados ayer al mediodía, tras haber sido velados en su domicilio. Escalada fue trasladado hasta la localidad de Blanca Pozo, alrededor de las 13, y posteriormente depositado en el cementerio de Colonia Dora.

La menor Benavídez fue velada en su casa y más tarde trasladada al cementerio Espíritu Santo donde fueron sepultados.

Decenas de motocicletas con familiares y amigos acompañaron a cada una de las víctimas, con escenas desgarradoras de los más cercanos que no encontraban explicación alguna a lo sucedido.

La intendente Mansilla: “Darles una moto, es darles un arma”

Marcela Mansilla, intendenta de Colonia Dora, dialogó con EL LIBERAL y además de expresar sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas, instó que este hecho sea un punto de reflexión para toda la comunidad, para los padres que tienen hijos jóvenes y adolescentes asegurando que "muchas veces darles una moto, es darles un arma".

"Es un día fatal, de luto para toda la comunidad, estamos muy consternados, dolidos con esta tragedia", comenzó diciendo Mansilla.

"Es una situación muy triste, porque se trata de la pérdida de estos tres jóvenes de familias conocidas y allegadas en la ciudad. Nos toca vivirlo de cerca, acompañar y es muy doloroso", agregó.

"Más allá del dolor, uno siente el sufrimiento de una madre, imagino el dolor de estas familias, estos padres, tener estas pérdidas".

"Sabemos que no era un simple paseo de una moto, una casualidad, sabemos que estas cosas mucha gente lo ve, reclama, que hay chicos en las rutas corriendo con las motos".

"Si existiera esa fórmula mágica, que ésta es la solución, que tengan la seguridad que como funcionaria, como intendente, lo hago, pongo todo para evitar otra tragedia como ésta".

"Era una acción de diversión, pero es un conjunto de cosas que tenemos que ver y a partir de ahora lo que se pueda hacer, un trabajo en conjunto con la Policía, el municipio y Tránsito".

"La gran mayoría (en la ciudad) no tiene los papeles en regla (de motos), quizás por la desidia de no hacer los trámites, no tienen carné de conducir, son menores los que manejan, no tienen noción de las reglas de tránsito, entonces vemos la falta de conocimiento".

"Ojalá esto sirva para que todos podamos reflexionar. Muchas veces vemos que cuando hay un operativo, padres y jóvenes se enojan y se ponen en contra de la policía".

"Lo que corresponde es que todos tengan su carné, va a ser más fácil. Buscamos la forma de pagar para que no nos tomen un examen, y la gente obtiene un carné sin saber lo mínimo de las reglas de tránsito", afirmó.

Más adelante agregó: "El dolor que hoy nos toca vivir, viendo estas familias destrozadas, porque los chicos ya no están, pero esos padres, esos hermanos que veíamos llorar desconsolados, es un sentimiento desgarrador muy duro".

"Ojalá no lo tengamos que volver a pasar, es una situación que llama a la reflexión a toda la comunidad", dijo.

"Vemos que muchas veces cuando hacen controles, buscan caminos alternativos, buscan la forma de escaparse, y creo que hay una gran responsabilidad de cada uno como padre de controlar a nuestros hijos".

"Muchas veces, darles una moto, es darles un arma. Siempre he dicho eso y lo sostengo, hoy más que nunca viendo esta realidad. Tenemos que controlar a nuestros jóvenes, ellos salen y sienten esa libertad desmedida y pasan estas cuestiones", concluyó.