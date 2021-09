Ordenan reglas de conducta para jornalero excarcelado por abuso de una menor

15/09/2021 - 23:12 Policiales

El juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui, concedió la excarcelación a un jornalero del departamento Alberdi, al expirar los 60 días de prisión preventiva que le fueran fijados dentro de una investigación por presunto abuso de la hija menor, de su novia.

"Abuso sexual gravemente ultrajante" serían los cargos atribuidos al sujeto, a quien la madre de la menor denunció en octubre de 2020.

Transcurrieron los meses y en febrero del 2021 le fue realizada la Cámara Gesell a la menor, ocasión en que habría confirmado que el novio de su madre acostumbraba manosearla, cada vez que se sentaban a mirar televisión.

De inmediato, la Justicia dispuso la detención del individuo y al mes siguiente le fue dictada la prisión preventiva por 60 días, trascendió en esferas judiciales.

Defensa

Transcurrido ese tiempo, la defensa, a cargo de Verónica Olguín, requirió el cese de prisión, al fundamentar que la Fiscalía se ha nutrido de todas las pruebas vitales "y, por ende, no advertimos riesgos procesales…"

Ante ese escenario, el magistrado dio luz verde a la libertad del jornalero. En su resolución, Améstegui habría fijado una fianza personal y reglas de conducta: distancia e impedimento total de la menor, no recurrir a armas, no consumir alcohol o drogas, no relacionarse, ni buscar, a ningún integrante de la familia de la menor.