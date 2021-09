Joven denunció que su novio la golpeó y la chantajea con videos sexuales

15/09/2021 - 23:22 Policiales

Una joven de 20 años denunció a su pareja por violencia física, extorsión con videos sexuales, el despojo de $ 6.000, humillaciones, destrozo de su celular y por mantenerla encerrada en una pensión de Tintina, departamento Moreno.

La joven se llama Patricia y el acusado, Walter, alias "Bolón", quien al cierre por estas horas es buscado intensamente por la policía, a solicitud de la fiscal Judith Díaz.

De acuerdo con la denuncia, después de varios años de convivencia, decidió dejar el hogar y trasladarse con su familia a la zona rural de Moreno, lo cual asentó en una denuncia en una comisaría de Quimilí, Moreno.

En respuesta, "Bolón" la habría conminado a regresar, o le iría peor. Tal cual, viralizó un video en el que mantenían relaciones sexuales, hecho por el cual la víctima fue expulsada de la casa de su familia. Sola, sin vivienda, Patricia regresó con "Bolón".

Ahora, este martes, la pareja se encontraba en una pensión. En un momento, "Bolón" exigió a Patricia que le entregue el celular, pero ella le dijo no, ya que en su interior mantenía las múltiples amenazas de muerte.

Más violencia

Poco y nada pareció importarle a "Bolón", quien la atacó a trompadas y logró derribarla. Entonces, él tomó el celular y lo estrelló contra la pared.

No conforme, se apropió de un monedero con $ 6.000. "No te vas a ir a ningún lado. Por eso te quito la plata. Dónde vas a ir p… Se te van a reír en la cara. Aparte, les hago lo que quiero a los policías y me escapo a dónde quiero", habría gritado "Bolón".

Humillada, cansada y desconcertada, en las últimas horas Patricia pidió ayuda a los policías de la Seccional Nº 44, en Tintina, y la decisión final es potestad de la fiscal Díaz, sintetizaron los voceros.