Un motociclista habría violado a mujer en un baldío en Suncho Corral

18/09/2021 - 02:06 Policiales

Un inesperado embarazo en una mujer, de 28 años, con retraso madurativo, habría desnudado un ataque sexual perpetrado el mes pasado por un motociclista, quien condujo a la víctima a un baldío y la violó.

El hecho fue denunciado en las últimas horas en la Seccional 28 de Suncho Corral tras una descompensación en la mujer que alertó a su hermana. La misma recurrió a un médico y puso en evidencia un embarazo.

De acuerdo con el relato de la víctima, en agosto fue interceptada por un desconocido que se movilizaba en una motocicleta. Bajó, redujo a la mujer, le tapó la boca y le advirtió que si gritaba, la mataría.

Amenazas

Amenazándola con una navaja, la llevó a un baldío, la desnudó y la violó. El aberrante sujeto también le provocó diversas heridas en el pecho, amplía la investigación a cargo de la fiscal Cecilia Larred.

Recién cuando se sintió satisfecho, el desconocido liberó a la víctima. Le ordenó que se marchase a su casa y no se diera vuelta. Añadió que no dijo nada en su casa, aterrada por la amenaza, temor que la llevó a no salir a las calles varias semanas.

Sin perder tiempo, la fiscal puso manos a la obra. Ya habría facultado a los policías a brindar contención a la víctima, labor especialmente asignada a los psicólogos.

Del mismo modo, el lunes próximo el personal policial trasladaría a la damnificada a la ciudad Capital para ser asistida por un grupo de forenses especializados. Mientras, la policía en Suncho indaga en sujetos que ingresaron o abandonaron la ciudad.