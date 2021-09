Murió en accidente el lunes y maleantes tomaron por asalto ahora su despensa

23/09/2021 - 01:08 Policiales

Cuando no habían transcurrido ni 24 horas de que fueran inhumados los restos del hombre que manejaba uno de los vehículos del quíntuple accidente fatal ocurrido en la R 89 cerca de Suncho Corral, ayer los ladrones desvalijaron una despensa de su propiedad en Quimilí, aprovechando la ausencia de responsables en horas de desasosiego, luto y quebranto emocional de la familia.

El dueño del comercio era Cristian Javier Jaimez, de 31 años, una de las cinco víctimas fatales del choque ocurrido el lunes pasado, en el Bº Sur, Suncho Corral (Juan Felipe Ibarra). Jaimez estaba casado con Marisa Soledad Banco, padre de dos nenas de 4 y 9 años. Con algunos ahorros, el hombre logró invertir en una despensa con el nombre de "La Chini", a la vera de la ruta provincial Nº 116, en Bº Alomo, Quimili (Moreno).

Esfuerzo sin límites

Perseverante, eterno trabajador, Jaimez viajaba con frecuencia a la Capital para buscar precios para su negocio, el cual permanecía abierto todos los días. De lunes a sábado, Marisa y sus hijas atendían el negocio. El domingo descansaban y Jaimez las cubría.

Desde el lunes que la familia no tiene paz. Esa siesta Jaimez dejó de existir y su cuerpo fue entregado el martes a las 15. Tres horas después, familia y amigos le tributaron el último adiós en el cementerio local. Según su entorno, un cuñado fue abrir el local ayer a la mañana y se dio con un amargo escenario: puerta violentada y robo de mercadería, otros objetos y una visible balanza.

Investigación

Urgente, fue alertado el personal de la Departamental Nº 12 y a media mañana se realizaron las pericias a cargo del personal de la División Criminalística. El objetivo es buscar pruebas que guíen a la policía hacia los maleantes. En forma paralela, las redes sociales se transformaron en catalizador del rechazo general de la población. Por ejemplo, muchas personas subieron a su estado de Whatsapp (también por Facebook) fotos de la despensa y de una balanza robada, instando a no comprarla por su origen y por representar "fruto" de un sacrificio de quien ya no está y no puede reclamar justicia.

Con ese mismo ímpetu y más allá del valor material de lo robado, en forma simultánea la policía se fijó el noble cometido de esclarecer el hecho, resuelta en mitigar la desesperación de las hijas y esposa de Cristian Javier Jaimez. Lejos de las miradas desconcertadas, los investigadores literalmente "zarandeaban" y daban vuelta el bajomundo: cada delito en Quimilí, no pasan desapercibidos. Sus impulsores no son anónimos para la fuerza y los jefes policiales destinaban anoche todas sus energías en pos de quitar la máscara a los audaces que difícilmente logren vender el botín.