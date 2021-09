Prisión perpetua para “Pelao” Ruiz por asesinar a su ex pareja y apuñalar a su nuevo novio

24/09/2021 - 23:55 Policiales

José "Pelao" Ruiz masculló bronca y decepción ayer a las 13.40, al ser condenado a prisión perpetua por asesinar de una puñalada a su ex pareja, Mónica Belén Reinoso, tras irrumpir en una vivienda mientras ésta dialogaba con su nueva pareja y una hermana adolescente.

El escenario fue una casa en la ciudad de Suncho Corral (Juan Felipe Ibarra) la madrugada del 26 de enero del 2014. La investigación de la Seccional Nº 28 estableció que Mónica hablaba con Antonio Daniel Diolan y Macarena Reinoso.

En un principio, trascendió que "Pelao" exclamó: "Así los quería hallar" y atacó de una puñalada a Mónica, hiriéndola mortalmente en el hemitórax izquierdo y el filo perforó el corazón. La víctima caminó 50 metros, hasta la vivienda de una prima y cayó muerta.

Pelea sangrienta

En forma simultánea, "Pelao" se trenzó en una pelea con Diolan y lo hirió en cuatro lugares diferentes del cuerpo. Recién entonces, huyó hacia una zona montuosa.

Siete años después, "Pelao" declaró en el juicio y ofreció una versión diferente. El que Diolan haya muerto años después en Buenos Aires, quizá fue propicio para idear una estrategia carente de un contrapeso, o sin riesgo de ser refutada.

"Pasé a dejarle plata para mi hija"…" Estaba oscuro y ella (Reinoso) apareció y empezó a insultarme"… "La agarré del cuello"… "De la nada apareció algo con cuchillo y la hirió a ella"… Luego, me atacó, le quité el arma y lo hinqué dos veces...".

Los alegatos

Con visiones diametralmente opuestas sobre cómo ocurrieron los hechos, el fiscal Álvaro Cantos y la defensa, a cargo de Sheila Jorge y Josefina Abalovich, batallaron ayer ante los vocales, Juan Carlos Storniolo, Julio David Alegre Paz y Luis Domínguez.

Cantos fue contundente. Instó al alto cuerpo a condenar a "Pelao" a prisión perpetua. Sostuvo que se trató de un "femicidio en contexto de violencia de género", por Mónica. A su vez, indicó que debía ser juzgado por "homicidio en grado de tentativa", en lo que respecta a Diolan.

Defensa, por la absolución

Por el contrario, la defensa bregó para que "Pelao" fuera absuelto porque, a criterio suyo, el crimen fue perpetrado por Diolan y su cliente solo se defendió, luego de que Mónica recibiese la herida mortal.

Finalmente, con un fallo en disidencia, el tribunal aplicó la máxima pena en contra del homicida, al hallarlo responsable del delito "homicidio agravado por el vínculo", pero no en contexto de "violencia de género" (no femicidio), ya que los vocales juzgaron que ello no fue acreditado en la convivencia de la pareja. En cuanto a los cargos de "homicidio en grado de tentativa", también el tribunal la desestimó. En su lugar, prevaleció la figura de "lesiones graves", dado a las heridas sufridas por Diolan. Trascendió que en el sistema viejo, "Pelao" fue indagado, procesado y elevada la causa a juicio por "lesiones graves", criterio que fue inamovible. Entonces, para los jueces les resultó quizá un desatino condenarlo por un delito mayor, en lugar del que fue investigado desde 2014 y por el cual llegó a juicio.

El vocal Storniolo votó por condena de 30 años de cárcel y el padre de la víctima sintió alivio “por el fin de esta historia”

El veredicto no fue unánime. El vocal Juan Carlos Storniolo tiene un criterio sobre la prisión perpetua, a la que considera "inconstitucional". Votó para que "Pelao" fuese condenado a 30 años de prisión. En tanto, los otros dos vocales, Alegre Paz y Domínguez, votaron para que el sujeto reciba una condena a prisión perpetua.