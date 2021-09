Un conflicto por tierras terminó con la apertura de un camino vecinal en Villa Unión

28/09/2021 - 01:39 Policiales

Personal de la Dirección General de Policía Ambiental llevó a cabo un operativo —durante la siesta de ayer— y procedió a dar apertura a un camino vecinal, que obstruía el paso de vecinos del paraje Santana y la comunicación con el pueblo de Villa Unión.

Fuentes cercanas a la causa indicaron que el operativo se llevó a cabo en un campo llamado "El Arbolito", de propiedad de Héctor Negro, con domicilio en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento fue dirigido por personal de Conflicto de Tierras, el cual consistió en notificar al supuesto dueño que desarme el alambrado y que permita el paso de los lugareños. Ello fue realizado por unos empleados, uno de ellos es Hugo Heraldo Acosta (45) con domicilio en Villa Unión, quienes con herramientas propias desarmaron el alambrado, un espacio de casi 5 metros.

Previo, se informó de la situación a la fiscal de Añatuya —Dra. Andrea Darwich— quien dijo que no puede impartir directivas, pues no hay una denuncia sobre el particular.

Previamente, se entrevistó a un lugareño Arcángel Roldán (72), afectado por el cierre, quien contó que habló con el dueño y esperan llegar a un acuerdo para un paso alternativo, si es que va a cerrar.

Ese camino alternativo "bordea" la cabecera del campo El Arbolito e implicaría un recorrido de casi 1.000 metros más, hasta llegar a la propiedad de Roldán y el resto de pobladores.

Por su parte, Negro (ante la notificación de los uniformados) manifestó que vendrá el día miércoles 29 para hablar con los pobladores y firmar un acuerdo para cerrar su campo, para explotarlo con la cría de ganado vacuno.

Dijo que tiene toda la voluntad de acordar con los lugareños y no tiene la intención de perjudicar a nadie y hacer las cosas correctas.

Mientras tanto, una maquinaria está realizando el camino alternativo que dejaría satisfechos a los lugareños y que en las próximas horas estaría terminado.