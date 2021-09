Agredió y amenazó a su expareja cuatro veces en menos de un mes

29/09/2021 - 23:35 Policiales

Un hombre fue detenido por la policía por orden de la Justicia, acusado de haber amenazado y agredido salvajemente a su ex, al protagonizar cuatro hechos de violencia de género en menos de un mes.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, los hechos se registraron en Sumampa, departamento Quebrachos.

La damnificada relató en su denuncia en la Seccional 33 que el 4 del corriente, alrededor de las 6, el acusado –por entonces su concubino- había llegado ebrio e inició una discusión. Ella quiso retirarse de la casa, pero él no se lo permitió. La tomó del cabello y la golpeó en el rostro, el cuerpo, y en la cicatriz de su cesárea por dar a luz al hijo de ambos, de 10 meses.

Luego de las agresiones, el denunciado se retiró. Pero dos días después comenzó a enviarle mensajes a su celular en los que la amenazaba de muerte: "hija de p... te voy a matar. Me arruinaste. Hoy me voy a remil drogar, ando empastillado. Sacame de esta, te voy a c... la vida. No me va a temblar la mano esta vez".

El siguiente hecho se registró este lunes, cuando en horas de la siesta ella fue a la casa de su cuñada a retirar unas llaves y allí se encontró con el acusado. Éste se le acercó y al oído le dijo "p..., no te vas a burlar de mí, ya te voy a encontrar cara a cara".

La mujer regresó a su casa y el acusado se hizo presente una hora más tarde. Ingresó por una ventana de la cocina y volvió a atacarla.

Esa misma noche tuvieron una nueva discusión y ella en un descuido tomó su celular y le pidió auxilio a un sobrino.

El acusado, al advertir la situación, tomó un cuchillo tipo carnicero y hacía ademanes de atacarla. Luego, se lo colzcó en el cuello y amenazaba con autolesionarse.

En esos momentos llegó el sobrino a quien había pedido ayuda. Llegó con la hermana del denunciado y lo calmaron.

La fiscal de turno, Dra. Norma Matach, interiorizada de los hechos de violencia, solicitó una orden de detención contra el agresor y la medida fue librada por la jueza de Género, por lo que allanaron su vivienda y ayer fue capturado por la policía.