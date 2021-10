Confirman falta de mérito a gendarme acusado de abuso

04/10/2021 - 00:17 Policiales

La Cámara de Apelaciones confirmó la falta de mérito para un gendarme, sospechado de participar de una fiesta con dos amigas y terminar abusando de una de ellas.

El hecho generador de la denuncia se registró el 11 de julio del 2020. De acuerdo con la investigación, el gendarme y dos amigas se reunieron de noche en casa de una de ellas.

En la madrugada quedaron sin bebidas alcohólicas y resolvieron trasladarse a la casa del gendarme. Allí, continuaron la reunión y terminaron las dos amigas y el gendarme dormidos en una misma cama. Al día siguiente, una de las jóvenes, de 22 años, denunció haber sido abusada por el gendarme, quien terminó detenido.

Decisión

El 23 de diciembre, una jueza de Control y Garantías desestimó el pedido de prisión preventiva y otorgó falta de mérito y excarceló al gendarme, por entender que eran insuficientes las pruebas acusatorias.

Ahora, la Fiscalía arribó a la Cámara de Apelaciones, resuelta en que los vocales Olga Gay de Castellanos, Cristian Vittar y Raúl Romero revoquen la falta de mérito.

La defensa

Al fundamentar su posición, la defensa, a cargo de Guillermo Ruiz Alvelda, sostuvo que el proceso no acreditó el estado de inconsciencia por alcohol en la joven; no se discute violencia física, ya que hubo relaciones consentidas y que su representado no realizó acción alguna que pudiera obstaculizar la investigación.

Finalmente, el alto cuerpo confirmó la falta de mérito y desestimó la apelación fiscal, sin perjuicio de continuar la investigación penal preparatoria por el acusador público y la querella, en busca de respuestas, enfatizaron los vocales en su decisión.