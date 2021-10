Claudio Acosta intentó un “descargo” tras la salvaje agresión a su pareja

04/10/2021 - 23:59 Policiales

El folclorista Claudio Acosta estuvo detenido 26 días entre los meses de julio y agosto pasados, después de haber sido denunciado por su entonces pareja a causa de un brutal hecho de violencia de género. Un mes y medio después, el sujeto publicó un pretendido "descargo" en las redes sociales.

"Ha sido un tiempo muy difícil. Mi pareja hizo lo que toda mujer debe hacer al sentirse violentada emocional, física o psicológicamente. Su denuncia ante la Justicia ha provocado el mayor quiebre que tal vez yo debía experimentar para tocar fondo, para develar la oscuridad que llevaba dentro y no me ha dejado evolucionar en el amor e intentar definitivamente ser quien siento que puedo ser", detalla al inicio de su mensaje.

Acosta fue detenido el 18 de julio por orden de la jueza de Género, por pedido de la fiscal Dra. Norma Matach. Al mediodía del sábado 17, su pareja había denunciado una terrible golpiza ocurrida horas antes.

"Me he equivocado con la mujer que amo", escribió el acusado en sus redes. El relato del agresor continúa diciendo "en una noche de la cual no tengo ni siquiera plena conciencia ni memoria, porque el alcohol me ha jugado una mala pasada, revelando dolores que guardamos desde niños sin saberlo, sin darnos cuenta y aparecen en el momento menos deseado, cuando menos lo esperamos, y he provocado un dolor inmenso en ella y en nuestras familias, y en los amigos que nos quieren bien. Y solo por aclarar algunas versiones mal intencionadas, los que me conocen saben que no consumo sustancias ni drogas de ningún tipo".

Seguidamente agregó: "Pero no me hago a un lado de lo que hice mal. Y he pagado ese error con 26 días detenido, privado del bien más preciado que es la libertad, seguido de una campaña mediática excesiva, maliciosa y tendenciosa por parte de algunos medios que disfrutan hacer leña del árbol caído y juegan con el dolor y el morbo de manera insensible", indicó el violento agresor de su compañera.

Como se recordará, la víctima (43) se presentó en la Comisaría 5ª de la Mujer y la Familia y radicó la denuncia. Explicó que desde hacía un año estaba en pareja con Acosta y que llevaban dos meses conviviendo. Precisó que durante la madrugada de ese fatídico sábado, el sujeto estaba alcoholizado. Furioso y sin motivo alguno comenzó a insultarla y agredirla a golpes de puño. En su denuncia, la mujer contó que Claudio Acosta la derribó al suelo y le puso un pie en la cabeza, para luego arrastrarla varios metros. La damnificada dijo que la empujó y provocó que ella se golpeara contra unos muebles. Le propinó puntapiés en sus piernas.

De acuerdo con la investigación fiscal, luego de la golpiza Acosta se durmió y al despertarse en horas de la mañana, ella le dijo que lo denunciaría. El sujeto allí le pidió que no lo hiciera porque lo iba a "perjudicar" y que pensara en los hijos que él tiene. Al día siguiente fue detenido y excarcelado 26 días después.