Llegó ebrio a su casa y agredió a su pareja y cuando su suegra le recriminó, también la golpeó

11/10/2021 - 01:35 Policiales

Un joven terminó tras las rejas después de haber atacado a golpes a su concubina y no conforme con ello, también agredió físicamente a su suegra cuando ésta le recriminó su accionar.

Fuentes policiales y judiciales informaron que el hecho de violencia de género se registró en un domicilio del barrio La Católica de esta ciudad, ayer en horas de la mañana.

La damnificada, una joven de 19 años, se presentó minutos después de las 13 en la Comisaría 5ª de la Mujer y la Familia, acompañada por su madre, ambas con lesiones visibles en sus rostros.

Ante los funcionarios policiales, la joven relató que quería radicar una denuncia en contra de su concubino de 23 años, con el cual tiene una hija en común.

Siempre en función de la denuncia, la damnificada relató que alrededor de las 11, su pareja había regresado a la casa tras haber salido el sábado a la noche, en evidente estado de ebriedad, por lo que ésta le recriminó el estado en el que se encontraba.

Lejos de aceptar los reclamos, el acusado habría reaccionado de forma violenta, comenzando a recriminarle a la joven una supuesta infidelidad, a lo que ésta se lo negó rotundamente.

La situación comenzó a tornarse cada vez más violenta, desencadenándose una discusión entre ambos en medio de insultos.

En un momento, el acusado le propinó un golpe con la mano a la joven en el rostro y luego el acusado intentó tomar un hierro para continuar agrediéndola.

Ante esa situación, la joven escapó corriendo hacia la casa de su cuñada y desde allí alertó a sus familiares sobre lo ocurrido.

En minutos arribó su madre, la cual interiorizada sobre lo sucedido, se dirigió a la casa de su hija y le recriminó al denunciado las agresiones a la joven.

Sin embargo, el acusado no sólo no aceptó las recriminaciones sino que le propinó un golpe de puño en el rostro, más precisamente a la altura de los labios a la mujer, vociferando que ella no debía entrometerse en sus asuntos.

El acusado quedó dormido en la vivienda, mientras que las mujeres se dirigieron a la dependencia policial, donde radicaron las denuncias correspondientes y dieron lugar a la intervención de la Justicia de turno.