Madre de mujer asesinada: “Es una lacra ese hdp; ojalá que le den perpetua y se muera en la cárcel”

14/10/2021 - 00:08 Policiales

"Es una lacra humana ese hdp. No merece vivir. Sí, que le den perpetua y se muera en la cárcel. Él planeó asesinar a mi hija como a un perro. La pobre luchó, pero no pudo más ante tanta sangre que dejó su pieza como el matadero de un animal...".

Dolores Raquel Suárez sufre, se desgarra y ya transita la etapa más dura de una pérdida. Sepultó ayer los restos de su hija, María Soledad Taboada, en el cementerio de San Antonio, antes del Dique Los Quiroga.

Después, estalló en llanto, impotencia y desesperación, fiel estampa de una mujer "huérfana" de su hija, asesinada brutalmente de 11 puñaladas por su pareja, Bernardo Florentino Díaz.

En diálogo con EL LIBERAL , Dolores recordó el último almuerzo con su hija: "Fue el día anterior al que él la mató. Estuvimos con otra hija, María, él, mi nietita de dos años y mi hija Vanesa (tiene 9 en total) Allí, mi hija María le preguntó: ¿Por qué me engañaste un año? ¿Te pusiste alguna vez en mi lugar? ¿Cómo reaccionarías si te hago lo mismo?".

Dolores continuó: "Él le respondió: Te voy a c... matando para que nadie se quede con vos". La mujer hoy no puede creer. "Nunca entenderé por qué mi hija soportó tantas humillaciones. Él no la golpeaba, pero con la boca la trataba de lo peor...", ahondó la madre de la víctima.

"Mi hija vivía en el fondo de casa y yo escuchaba todas sus discusiones. Él era un enfermo de los celos. La insultaba y ella debía salir de la casa y volver a los 5 minutos. Trabajaba en un comedor y él la acompañaba pero desde su enfermedad de solo querer controlarla", ahondó.

El viernes del horror, la pareja fue a la casa de una hermana de María. "Cerca de las 22 él quiso volver a la casa y María le dijo que se quedaba a bañarse en su hermana. El la engañó para traerla a la casa. A los diez minutos, mi hija Pamela la llamó y María respondió: Venite que éste se puso loco y me está pegando. Y Pamela escuchó un grito y un golpe y nada más", resaltó.

"Cuando llegó mi hijo y mi yerno, el tipo le había dado ya 11 puñaladas. Ellos lo frenaron, mi hija intentó correr y se cayó al piso. Fue su último esfuerzo. La llevaron al hospital, entró en coma y nunca más despertó".

“Mi hija María recibió fotos de él con su ex, desnudos”

"El supo tener dos parejas y dos hijos. Un día, mi hija fue detenida por una mujer que le advirtió que "Berna" (el femicida) era un tipo ebrio y que tuviese cuidado".

"Diez meses atrás, mi hija recibió una foto. Eran su pareja y una de sus ex, desnudos. Mi hija lo corrió de la casa, pero después volvió y ella lo perdonó".

"Ella nunca se olvidó de eso. Algo se rompió y era la confianza. Pero mi hija parece que pensaba que él cambiaría y algún día la trataría mejor".

"Todo empezó a terminarse cuatro meses atrás. Ella le dijo que estaba cansada de los celos. Él le respondió, burlándose, que si le hacia lo mismo (infidelidad) directamente la mataría".

"Tras las últimas discusiones, una mañana encontré a mi hija con el cuello marcado por dedos. Parece que la había ahorcado un rato. Se subió a su moto y se fue. Ella le pidió que no regrese, pero volvió al ratito".

"¿Que pasó ese domingo? Solo lo saben mi hija y él. Ella ya está muerta. Él dijo que sola se había apuñalado 11 veces. Mire qué locura. Hay amigos y familiares que ponen en sus estados de whatsapp que mi hija se autohirió. ¿En que cabeza cabe esa idea tan enferma?", preguntó la mujer antes de quebrarse.

Llegó la hora de la indagatoria frente a la fiscal de la causa

El femicida, hoy estará frente a la fiscal Gómez Castañeda. La declaración de imputado se iniciaría antes de las diez de la mañana. En principio, el sujeto enfrenta cargos por "homicidio calificado por el vínculo en contexto de género", reprimido con prisión perpetua.

La funcionaria recibirá el informe de la autopsia y otras conclusiones científicas, sobre las cuales cimentará los primeros capítulos de una compleja investigación.

Asimismo, la funcionaria dispondría una batería de medidas y recibirá testimoniales de todos los familiares de María, vecinos y amigos.