Un ingeniero bandeño amenazó con matar a toda su familia

14/10/2021 - 01:08 Policiales

"Yo voy a buscar mi escopeta y me voy a pegar un tiro en el cuello, no me importa nada, voy a matar a mi familia", fueron las palabras que un ingeniero de 39 años le dijo a su madre, dándole a entender que se trasladaría hasta la casa de su ex pareja y la asesinaría a ella y a su hijo.

El grave episodio de violencia se registró el martes pasado el mediodía y movilizó a la policía de La Banda y de la Capital. Por fortuna, el hombre, que estaría bajo tratamiento psiquiátrico, fue interceptado antes por los efectivos y no hubo que lamentar ningún herido. Quedó aprehendido a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales y judiciales informaron que una jubilada que reside en el barrio Centro de La Banda, llegó el martes a las 14.45 a la Comisaría 2ª de la Mujer y la familia y alertó a los uniformados de lo que su hijo le había manifestado minutos antes, mientras caminaban en dirección a un bar de la vecina ciudad.

Según la mujer, el ingeniero vociferó las amenazas y detuvo un radiotaxi, como si se dirigiera a Capital, donde vive su ex y su hijo.

Los policías alertaron a sus pares de la Comisaría 1ª de la Mujer y la Familia y otras dependencias fueron a la casa de la joven, para preservar su integridad.

Se habían montado puestos de control en el Puente Carretero y Autopista. Afortunadamente el hombre fue interceptado cerca de su domicilio y trasladado a la comisaría.

El fiscal de turno, Dr. Diego Cortés, interiorizado de los pormenores y como existía una denuncia previa en septiembre, considerando el caso de "riesgo altísimo", ordenó que quedase aprehendido, ya que además tendría permisos para portar armas.