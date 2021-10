"Mi hermana vivía un horror, hasta debía enviarle fotos a él cuando iba al gimnasio"

15/10/2021 - 02:10 Policiales

Pamela Taboada declaró ayer que su hermana, María Soledad, "padecía una relación de violencia tan grave que su pareja, "Berna", (Bernardo Díaz) le exigía fotos como pruebas, cuando se trasladaba al gimnasio".

Así lo señaló la joven, al declarar en la incipiente investigación por femicidio, cuatro días después de que María fuere atacada y apuñalada 11 veces por "Berna", en su casa de calle Caminantes y pasaje 313, en el Bº General Paz.

"Berna" no la dejaba hacer nada sola. Ni siquiera ir al gimnasio con sus hermanas, ya que le pedía fotos como prueba de que estaba con ellas. Toda la hora era una amenaza; ella no podía estar con otra persona que no fuese él", señaló Pamela a la fiscal, Cecilia Gómez Castañeda.

En su extenso testimonio, Pamela habría recordado lo sucedido el domingo fatídico. María y "Berna" almorzaron con ella, su pareja y Cristian Taboada, su hermano. Bebieron 4 o 5 cervezas entre 7 personas. Ya en la noche, "Berna" resolvió marcharse, pero María quería quedarse con Pamela y ducharse ahí.

Tras charlar, la pareja se marchó en la moto de "Berna", pero María fue a buscar ropa para regresar a la hermana. "Pasaron más de cinco minutos. La llamé por celular y ella me respondió: "Este está como loco y me está pegando. Y se escuchó un ruido y se cortó la comunicación", profundizó Pamela.

Urgente, Pamela pidió a su pareja, Franco Robles, y a Cristian ir a la casa a ver qué sucedió. Al llegar, "Berna" estaba apuñalando a María. En total, fueron 11 puñaladas que 24 horas después desembocaron en su deceso, en Terapia Intensiva del Hospital Regional.

Silencio total de "Berna"

Antes del testimonio, la fiscal indagó a "Berna". Lo imputó por "homicidio agravado en contexto de violencia de género" (femicidio); también, la funcionaria le presentó todas las pruebas hasta la fecha. Por estrategia de su defensa, el imputado prefirió abstenerse de declarar.

Extraoficialmente, hoy las partes tendrán acceso a los informes del hecho, como ser de la División Criminalística y otras pericias, deslizaron anoche los voceros judiciales.

Sin detenerse, la fiscal ya habría facultado al Gabinete la pericia el celular de María Soledad. El objetivo es recolectar todos los mensajes que había entre la pareja, como otras prueba que permitan reconstruir las últimas horas. En especial, la relación de la pareja y, eventualmente, si hubo un hecho que detonó en el horror.

Más testimoniales

Los otros integrantes de la familia de la víctima declararían desde el lunes venidero. En especial, estaría su madre, Dolores Raquel Suárez, y los ocho hermanos de María Soledad, trascendió anoche.

Otro aspecto vital para la causa estaría dado por la autopsia, cuyo informe la fiscal recibiría en las próximas horas. De todas las heridas, la letal habría resultado una puñalada en la cabeza, trascendió del equipo de forenses del Poder Judicial.

La querella presentará pruebas de otros hechos

El querellante, Franklin Moyano, reveló que hubo un hecho gravísimo anterior en el que el imputado "ahorcó tanto a la víctima que la pobre se hizo pis encima. La última amenaza fue el sábado, ocasión en que le dijo que si ella estaba con otro, él la iba a matar, todo esto en tono de broma".

En diálogo con EL LIBERAL, Moyano aclaró: "Esa noche no estaba alcoholizado, ni tampoco consumió estupefacientes".

Pruebas clave

Ahondó: "A pesar de que hasta la fecha no se conocía violencia física anterior, esta querella ofrecerá prueba testimonial de que sí existió la misma, a pesar de que no había denuncia".

A tal fin, adelantó que habría testigos que presenciaron otros sucesos con la pareja de protagonista. Esas personas podrían declarar próximamente ante el equipo de trabajo de la Fiscalía, adelantó el querellante.

Definen el futuro inmediato de la pequeña hija de la víctima

"Respecto de la hija que tiene María Soledad (de casi dos años), nos presentaremos a la Justicia para solicitar que provisoriamente y luego definitivamente sea entregada a su abuela en primera instancia", adelantó Moyano. "Así será, para que ella acepte o rechace la misma. Actualmente, es ella quien continúa al cuidado de la nenita. Cabe destacar que no hay un progenitor reconocido", subrayó el querellante.

El trámite sería cristalizado en los días venideros, una vez que la Justicia dé los otros pasos decisivos. Hasta entonces, la niña recibe contención de la abuela y numerosos tíos.