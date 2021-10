Cuatro años de cárcel a "Shipilo" por 8 legajos de robo y lesiones

15/10/2021 - 02:21 Policiales

La Justicia de Frías condenó a un individuo apodado "Shipilo" a 4 años de prisión efectiva, al hallarlo responsable de "hurto calificado, lesiones leves calificadas, amenazas y desobediencia judicial".

La pena recayó en contra de Cristian Ezequiel "Shipilo" Villalba. Fue acordada entre la defensora oficial, Soledad Navarro, el fiscal Gustavo Montenegro y el instructor Gonzalo Sánchez.

En junio del 2018, "Shipilo" irrumpió en una casa del Bº Esperanza II. Según la denuncia de Julia Francisca Cisterna, atacó a golpes a su ex pareja, A.B.C. Se interpuso Julia y el sujeto le dio un golpe de puño en la cabeza y amenazó con un cuchillo: "Te voy a matar hija de mil p… yo me la llevo a "A" y ustedes no se metan".

En otro hecho, en octubre del 2018 el individuo cayó preso, sospechado de sustraer una moto. El operativo se realizó en el Bº Esperanza. "Shipilo" intentó resistirse y realizó un disparo con una tumbera y un machete.

En marzo del 2019 agredió a trompadas a su ex pareja en la cabeza. También, la levantó del cuello y asestó una trompada en el rostro. La noche del 13 y madrugada del 14 de febrero del 2019, "Shipilo" volvió a la carga. En España y pasaje Castiglione, la tomó del cabello, lanzó al piso y golpeó en el brazo izquierdo.

En enero del 2020 volvió a agredir a su ex pareja, desafió a su familia a denunciarlo, si así lo deseaban. Luego, en diciembre de ese año, otra vez agredió a su ex pareja.

Finalmente, la jueza de Control y Garantías, Roxana Cejas Ramírez, homologó en la víspera el acuerdo entre las partes y condenó a "Shipilo" a 4 años de cárcel.