Encapuchados armados golpearon, maniataron al presidente de la Faas y se llevaron $1.080.000

Horas dramáticas y de gran tensión vivió el presidente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (Faas), José Roque Ferreiro y su familia, cuando un grupo comando fuertemente armado, ingresó a su casa en la localidad de Rubia Moreno, Dpto. Banda y tras reducir a todos los presentes, lo golpearon y se alzaron con una fuerte suma de dinero.

Eran casi las 21.40 de la noche del jueves, Ferreiro (64), su esposa (62) y su suegro (92) se encontraban en un sector del comedor de la casa —ubicada sobre la Ruta 1— para ver el segundo tiempo del partido entre la Argentina y Perú.

"Escucho a los perros ladrar y me levanto a ver qué pasaba. Abrí la puerta y me sorprenden seis tipos con gorras y barbijos. Todos con armas. Me golpean. Me tiran al piso. Allí me patean en la cabeza dos veces y me atan de pies y manos", comenzó la entrevista con EL LIBERAL Ferreiro, anoche aún consternado.

En diálogo exclusivo, Ferreiro continuó: "Comenzaron a gritarme, me pedían plata. Tenían mucha información sobre mi casa y los movimientos de mi familia. Me taparon la cara con una colcha. Dos estaban siempre a lado mío y me apoyaban el arma en la cabeza".

Sobre el resto de los delincuentes contó: "Los otros redujeron a mi esposa y a mi suegro y los llevaron hasta otra habitación. Los tenían encerrados. Todo el tiempo me decían que me iban a matar".

Ferreiro manifestó que él permaneció en el mismo lugar durante todo el atraco, que duró más de una hora. "Revisaron todo. No dejaron un lugar sin ver y nada en pie. Destruyeron muebles, desarmaron los roperos. Buscaban una caja fuerte con dólares", contó sin revelar más detalles ya que la causa está bajo secreto de sumario.

Al revisar toda la vivienda, los delincuentes ingresaron a una habitación de la casa donde funciona una despensa en la que el suegro del preside de la Faas tenía su dinero. Desde allí sacaron un millón de pesos en efectivo. Además, de la cartera de la esposa del productor agropecuario se llevaron 80.000 pesos. Lejos de conformarse con el botín, según se supo, los asaltantes exigían dinero en dólares. "Danos los dólares que cobraste por la venta de un terreno", le habría expresado los ladrones al damnificado, quien les negó tener tal dinero.

Cansados de revisar toda la vivienda —tomándose todo el tiempo— dejaron revuelta la casa de Ferreiro y se dieron a la fuga por el portón de ingreso, el cual no estaba violentado y tenía llave. Las víctimas, cuando lograron desatarse, pidieron ayuda. Personal de la Comisaría 12 arribó al lugar. Por orden de la Fiscalía de la Dra. Jacqueline Macció, distintas divisiones de Investigaciones de la policía también se hicieron presentes en la casa para iniciar la búsqueda de los maleantes. En la madrugada de ayer la policía implementó un operativo cerrojo para ubicar los vehículos en los que se habría movilizado los delincuentes pero los resultados eran negativos hasta el cierre de la presente edición.

''Estos tipos eran verdaderos profesionales'', dijo Ferreiro

"La violencia era más psicológica. Más de darme dos patadas en la cabeza y las heridas en los brazos porque me ataron con alambres, no me agredieron. Pero sí me decían que me iban a matar y en un momento pensé que lo iban a hacer", contó José Ferreiro.

"Tenían información de todos los movimientos de mi casa, y de nosotros, de mis hijos que ni siquiera viven conmigo. Eran unos verdaderos profesionales. Hablaban por teléfono con alguien que les decía lo que debían llevarse. Por ejemplo los teléfonos y una notebook no se llevaron porque desde el otro lado le decían que eso era rastreable"

Consultado si reconoció alguna voz o le llamó la atención algo, el damnificado expresó: "Hablaban muy poco entre ellos, pero había uno de ellos que tenía tonada extranjera. Era un acento venezolano o peruano".

Vehículos extraños y un portón intacto

Según contó Ferreiro, su casa tiene un patio muy extenso y está cerrada con alambre olímpico. El único ingreso a la propiedad es un portón de gran tamaño y seguridad.

Consultado acerca de eso, el damnificado explicó: "Ellos ingresaron por el portón porque el alambrado no está dañado. Pero el portón estaba con llave. Unos minutos antes yo había salido a pagar a un fletero y me olvidé de llevar las llaves así que le alcancé la plata por entre medio de las maderas".

Según se supo, un vecino habría visto tres vehículos en la casa al momento del atraco: una camioneta doble cabina (roja o bordó) que estaba fuera. Mientras que en el interior había dos autos: un gris y un blanco de alta gama, éste habría sido visto también por el damnificado merodear el lugar días antes.

La CRA repudió al ataque al productor agropecuario

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se refirió al violento asalto que sufrió Ferreiro: "Los argentinos hemos vivido épocas de violencia política e intolerancia, y cada uno de nosotros guarda esos recuerdos como un emblema de los peores momentos de la República".

"Hoy nos enteramos que en Santiago del Estero al presidente de la FAAS (Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas) le entraron a robar a su casa y lo maniataron más de una hora", expresaron.

"Desde CRA sostenemos posiciones públicas y lo hacemos desde lo más profundo de nuestras convicciones y con las razones que lo avalan, por ello nuestra solidaridad con nuestro presidente de la FAAS, José Ferreiro".

"Queremos vivir en democracia y expresarnos con libertad, sin aprietes, sin violencia y con justicia, hoy la víctima es José Ferreiro, si el gobierno nacional no actúa, mañana seremos todos. Confederaciones Rurales Argentinas está reclamando por la inseguridad y la gente que vive en el campo", finaliza el comunicado de las Confederaciones Rurales Argentinas.