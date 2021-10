Encuentran el celular del femicida de María Soledad y ordenan la extracción de datos

17/10/2021 - 00:20 Policiales

Seis días después del terrible ataque mortal a María Soledad Taboada, fue encontrado el celular del detenido Bernardo Díaz y, con ello, se acrecentaría el optimismo para intentar desentrañar los últimos diálogos de la pareja y desentrañar el femicidio que conmocionó al barrio General Paz.

La noticia fue develada al cierre de esta edición y movilizó a los investigadores que respaldan a la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, quien habría dispuesto que el secuestro del aparato sea materializado conforme prevé el protocolo en que se rigen las causas judiciales, en especial en los casos por violencia de género.

Los profesionales habrían incautado el celular y habrían recibido declaraciones testimoniales del entorno de la víctima, de 33 años, cuya salvaje agresión se produjo el domingo, después de las 22.30, en la casa en donde convivía con Bernardo Díaz, de ocupación herrero, en calle Caminantes y Pasaje 313.

Piezas sueltas del rompecabezas

De los relatos de la familia de María Soledad se desprende que la pareja pasó el domingo en casa de Pamela Taboada, hermana de la víctima, ubicada a tres cuadras Caminantes y Pasaje 313.

Ya de noche, él resolvió retornar a su casa. Cinco minutos después Pamela llamó a su hermana y ésta le respondió: "Este se puso como loco y está pegándome".

En automóvil, en menos de tres minutos arribaron Cristian Taboada (hermano) y Franco Robles, pareja de Pamela. Para entonces, Bernardo apuñalaba a María Soledad que estaba en el piso. Los dos hombres lo sujetaron, pero el detenido siguió lanzando ataques hacia su pareja. Fue necesario reducirlo y los vecinos se pusieron más enérgicos y lo golpearon, trascendió de la causa.

La fiscal ya entregó el celular de María Soledad al Gabinete de Peritos, con un sola misión: la inmediata extracción de información sobre los últimos días de la infortunada víctima.

El entorno de la mujer tiene una sola certeza: "Bernardo la llevó a su casa para matarla. No hubo discusión ni nada. Cumplió lo que le dijo en broma el sábado, el día previo: `Si me engañas o me dejas, te mato", aseguró el querellante, Franklin Moyano.

Psicólogos

Perceptiva, Gómez Castañeda busca cimentar el proceso con firmeza y contundencia. Desde el martes se nutrirá con los testimonios de toda la familia de María Soledad, pero también la desvela el móvil del horror.

Ninguno habría notado nada fuera de lo común ese domingo. "Tomaron 4 o 5 cervezas entre 6 o 7 personas", deslizó Pamela, la primera en declarar ante la funcionaria.

El descubrimiento del celular puede simplificar y acortar los tiempos. Serán los técnicos quienes extraigan la información, mensajes de whatsapp, fotos y videos. Por aquello de que los capítulos dominantes de las vidas de las personas transitan hoy por la tecnología, los investigadores intuyen que las respuestas están en el aparato de Bernardo.