Shock total por el "juego de la violación", escuchan a los menores y notifican a padres

18/10/2021 - 01:52 Policiales

La Fiscalía del departamento General Taboada asistirá con Cámara Gesell a media docena de menores, ya notificó a sus padres y dará intervención a psicólogos y Subnaf, como resultado de un insólito hecho, que los adolescentes llaman "el juego de la violación" practicado desde hace cinco años en aquella comunidad, cuyos datos se omiten para resguardar a los menores involucrados.

La horrenda situación salió a la luz después de que un hombre descubriera a su hijo y dos amigos manteniendo relaciones sexuales en el baño de la casa. Allí también se supo que uno de los jóvenes había sido abusado por un adulto. Los adolescentes no consideran "al juego" como un abuso, pero sí al ataque sufrido de manos del aludido adulto.

Sobre el aberrante "juego", uno de los chicos señaló: "Ni bien llegué aquí, varios chicos me invitaron al `juego de la violación, y yo empecé a jugar, pero lo que me hizo C. fue violación", habría señalado el jovencito. Los funcionarios judiciales que intervienen interpretan que en ambos casos se enfrentan con un ataque sexual, individual y colectivo.

Pese a que la fiscal Rímini cimenta el proceso en absoluta reserva, voceros policiales deslizaron que la "naturalización" de los abusos de los adolescentes preocupa al grupo de funcionarios. "Jugamos así hace cinco años; casi siempre en casa", ahondó la víctima, quien señaló que el participante más chico tiene 9 años.

Los funcionarios escucharán esta semana y en forma individual a todos los participantes del insólito "juego". A tal fin, ya fueron notificados sus padres, quienes reaccionaron sorprendidos, ya que ignoraban el hecho.

La investigación conllevaría efectos a largo alcance. Conocer la identidad de todos los integrantes del grupo; la naturaleza del juego; su origen; detalles; roles y perspectiva adolescente. El menor que lo develó ya recibe contención psicológica y su padre fue instruido para acentuar el control sobre el joven, ya que desconocía por completo lo que ocurría en el interior de su casa y con sus hijos, en razón de trabajar afuera casi todo el día. Rímini desde hoy, se reuniría con padres, antesala a la Cámara Gesell.

Una sexualidad corrompida, torcida y quizás definida mal

Los funcionarios trabajarán con los menores y subyace una duda: la intervención o no de adultos en el "juego", o bien que en ellos radique lo medular de las conductas atípicas desplegadas por los adolescentes.

Si el mayor tiene 14 años, básicamente este "juego de la violación" se originó cuando tenía apenas 9 y 8 el protagonista que puso en escena el escándalo. Uno de los expertos deslizó anoche que no es común que a los 9 años un niño tenga semejantes inclinaciones, a no ser que eventualmente presenciara esos actos, o bien el mismo fuese protagonista y víctima.

Allí radica uno de los objetivos en la incipiente investigación: "establecer si fueron originados por un adulto, sin que los menores percibieran hoy que su sexualidad fue corrompida, torcida, o quizás hasta definida mal", juzgó anoche un experto.

Todos los interrogantes comenzarán a ser respondidos por los protagonistas esta semana, bajo total reserva de funcionarios y padres.