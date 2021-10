Diez años de prisión para albañil y pintor por abusar de su hijastra

18/10/2021 - 21:49 Policiales

En fallo unánime, un albañil y pintor fue condenado ayer a diez años de prisión, al ser hallado culpable de abusar sexualmente de su hijastra, entre los 11 y 15 años, en una ciudad del departamento Choya.

A las 10 de la mañana, el tribunal develó el veredicto en contra del sujeto, quien fue juzgado por el delito de "Abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia".

La acusación fue comandada por las fiscales Dahiana Pérez Vicens y Natalia Simoes, quienes desandaron la historia, retrotrayéndola dos años atrás. Allí, la adolescente, de 15 años, tuvo un entredicho con su madre y en medio de la discusión le gritó: "¿Sos tonta? ¿No te diste cuenta que tu marido me violaba…?". El momento de la explosión emocional de la adolescente no era casual. Tres meses había terminado el vínculo entre su madre y el sujeto, "relación" que condicionó los tiempos, ya que la joven no quería hacerle daño a su progenitora.

En menos de 24 horas, fue refrendada la denuncia que desnudó al menos dos ataques sexuales en perjuicio de la víctima, a los 11 y 15 años, trascendió en los tribunales. En el debate oral, declararon psicólogos, policías, familiares y fue reproducida la Cámara Gesell, en cuyo transcurso la menor relató que el sujeto la abusó y la sometió a presión psicológica, con el solo propósito de asegurarse el silencio absoluto.

A la hora de los alegatos, la Fiscalía abogó por una condena de 12 años de prisión. A su vez, la defensa, a cargo de Miguel Ángel Juárez, instó a la "absolución", o subsidiariamente, en caso de ser condenado, "a que la pena la cumpla en su domicilio particular".

Los vocales María Eugenia Carabajal (presidente), Rosa Falco y Julio Carmelo Vidal condenaron ayer al acusado a 10 años de cárcel. A la vez, ordenaron que sea sometido a una junta médica, de cuya conclusión depende si se lo deposita en su casa, o bien en un pabellón del Penal de Varones, Alsina 850.