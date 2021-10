Estremecedor testimonio del padre de Franco Gabriel Colazzante, el joven que murió en un siniestro vial: “A mi hijo lo asesinaron”

19/10/2021 - 02:02 Policiales

Franco Gabriel Colazzante murió el sábado producto de las gravísimas heridas que había sufrido horas antes en la autopista Santiago-La Banda, al ser arrollado por otro vehículo. El padre de la víctima dio un desgarrador testimonio y aseguró que a su hijo "lo asesinaron".

"Es horrorosa la muerte que tuvo mi hijo, porque más allá de las fracturas (en distintas partes del cuerpo hasta la columna), mi hijo estaba destrozado, y así estuvo consciente y agonizó hasta que no dio más. La aberración del accidente es el dolor más grande que tengo como padre. Hay muchos testigos y coinciden que la velocidad que llevaba (el otro vehículo) era a más de 160 km/h; era una bomba. Y adelante estaba mi hijo, de 25 años", aseguró el profesor Gustavo Colazzante.

El joven viajaba en su automóvil 147 cuando fue arrollado por una Ford Ecosport guiada por un muchacho de 23 años identificado como Nicolás Arce, que fue detenido.

Ante la impotencia, el profesor deslizó que sólo espera "la justicia divina, pero también que la justicia del hombre tome las cartas en el asunto. Que no quede impune la muerte de mi hijo. No hay ni un segundo que no me duela, y nos duele a toda la familia. No te puedo describir, me duele respirar sabiendo que mi hijo está en una tumba, está enterrado".

"Mi hijo no murió, a mi hijo lo asesinaron. Yo pido justicia. Que (su muerte) no quede sólo en una estadística", concluyó.