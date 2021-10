Perro casi le arrancó brazo izquierdo a una motociclista que viajaba con hija de 4 años

22/10/2021 - 02:59 Policiales

Un perro atacó a una mujer que se movilizaba en motocicleta junto a su hija de 4 años, y le provocó heridas de suma gravedad en el brazo izquierdo.

El hecho se registró anteanoche en Añatuya, General Taboada. En diálogo con EL LIBERAL, la víctima, Miryam Alejandra Synyszyn, de 42 años, reveló que mientras trasladaba a su hija detuvo la marcha a la altura de calles Francisco de Aguirre y Fray Grande. "Me paré porque apareció un perro negro como de raza Rotweiller", dijo. "Quedé con un pie en el piso y sentada. El perro se abalanzó sobre mí y me mordió el brazo izquierdo. Con ambos cubría a mi hija. Me dolió muchísimo, pero no quería que la atacara a mi hija", ahondó.

La víctima reside en el Bº Néstor Kirchner. "Ahí salieron varias personas. Entre ellas, la propietaria del perro, Andrea Ponce. Ellos le gritaron y el animal obedeció y se metió a la casa", ahondó la víctima.

"Mientras mi hija lloraba y gritaba de miedo, la dueña del perro me trasladó en moto al hospital. Después, los abuelos se hicieron cargos de mi hija", profundizó. Ya con el alta médica, la motociclista formalizó ayer una denuncia ante la fiscal Cecilia Rímini. Presentó también los informes médicos que destacan las heridas que demandaron 12 puntos de sutura.