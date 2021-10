Definirán el futuro del conductor que chocó y mató a joven automovilista

22/10/2021 - 03:13 Policiales

Hoy se realizará una audiencia, en la que la Fiscalía pedirá la detención de Nicolás Arce acusado de chocar y matar a Franco Colazantte, y la querella el cambio de calificativa. El padre de la víctima pide Justicia y solicita la ayuda de "testigos".

La suerte de Nicolás Arce, el joven imputado por homicidio culposo en accidente de tránsito en perjuicio de Franco Gabriel Colazantte (24), se definiría hoy a través de una audiencia en donde la Unidad Fiscal solicitará su detención por quince días.

La Dra. Cecilia Pacheco a cargo de la investigación, pedirá hoy a través de una audiencia que se llevará a cabo en el centro judicial bandeño, que Arce continúe detenido, hasta tanto avancen las averiguaciones.

Por su parte, los abogados querellantes solicitarán que se cambie la imputación que existe en contra del conductor de la camioneta y se la agrave por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

El hecho sucedió el pasado sábado en la autopista Juan Domingo Perón, sobre el carril Santiago-La Banda. Gustavo Colazantte, padre de la víctima dialogó en exclusiva con EL LIBERAL.

"Queremos que la muerte de mi hijo no quede en la nada, que no pase como un accidente más. Desde el momento de la muerte de Franco nos fuimos enterando de intentos de manipulaciones", empezó diciendo Gustavo, destrozado por el dolor de la muerte de su hijo.

"La responsabilidad y la irresponsabilidad de Nicolás Arce, hijo de José Arce, es evidente ante los elementos que existen sobre la muerte de mi hijo, y sin embargo vinieron al hospital a mí a decirme que se durmió al volante porque estaba cansado porque había trabajado toda la noche, y cuando existen testigos que hablaron sobre el estado de ebriedad en el que Nicolás Arce se encontraba ese día", subrayó.

Enfatizó que "esta es una tragedia que pudo haber sido evitable si no se le permitía conducir en el estado de ebriedad en que se encontraba. Una tragedia que se pudo haber evitado si no se excedía en la ingesta de las bebidas alcohólicas".

"Las pruebas en contra de Arce hijo son contundentes más allá de que haya personas que quieran embarrar la cancha -dijo el papá del joven de 24 años muerto en el hecho-. Nosotros sabemos todo lo que hizo mal, antes, durante, y después del choque cuando intenta huir del lugar", sostuvo.

"Yo recurrí a conocidos y a gente que no conocí también para que me aporten testimonios sobre la situación en la que se encontraba al momento de chocar y matar a mi hijo".

"Tengo mi nieto que me pregunta y me dice cosas que me parten el alma. No sé cómo sostenerlo. Trato de no pasarme de broncas y trato de ser coherente en mis dichos, pero es muy difícil porque todos podemos cometer errores. Arce también puede cometer errores, pero hay que saber reconocerlo", mencionó con la voz quebrada.

El profesor Gustavo Colazantte finalizó diciendo: "Pido a todas las personas que vieron a Nicolás antes del accidente se pongan en mi lugar. Piensen cómo estarían, cómo se sentirían ellos como padres si matan a uno de sus hijos, desde ese lugar yo pido ayuda, para que se sepa la verdad".

Como se recordará, el joven Nicolás Arce está aprehendido desde el pasado sábado. La Fiscalía que entiende en esta causa, aguarda el resultado de las pericias y el informe del dosaje de sangre realizado a ambos conductores para avanzar con la investigación.