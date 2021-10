Un trío cargado de violencia, tras confusa madrugada de boliche y reclamos por el hijo en común

25/10/2021 - 00:54 Policiales

La Justicia de Añatuya tiene en sus manos el futuro inmediato de un funcionario policial, cuya ex pareja lo acusa de agredirla a golpes, en complicidad con su nueva novia, dentro de una camioneta y tras una noche de boliche en Los Juríes. Se trata de Iván Gonzalo Cejas, de 30 años, con residencia en calle Publica s/n del Bº 21 Viviendas de Los Juríes; su actual novia, de apellido Schiel, del Bº San José, y la ex pareja y denunciante, de apellido Honcharuk, 24, con quien el efectivo tiene un hijo de 7 años. "Lesiones leves calificadas" son los cargos enrostrados por la fiscal Silvia Andrea Darwich, quien ya aprehendió a Micaela Schiel y se apresta a indagarla en esta jornada.

Con presuntas verdades a medias en ambas partes, se sabe que Honcharuk y Cejas comparten la crianza del hijo. El viernes el niño fue con el padre y a la noche éste se trasladó a un boliche con Schiel. A las 15, Cejas habría retirado al niño de una casa del Bº El Silencio, domicilio de su ex suegra. Cerca de las 19.40, Honcharuk habría llamado por celular a Cejas. Del otro lado, el niño habría respondido: "Mami, mi papá me está diciendo que si puedo quedarme a dormir en casa de mi tía. Te paso con mi papi". La madre habría respondido: "Eso tengo que hablarlo yo con tu papá".

Acto seguido, Honcharuk habría escrito por whatsapp a Cejas: ¿"Ves, que siempre que te toca quedarte los `findes` pasa algo? Ni los viernes ya quieres estar con él. No cumples nunca y me lo terminas confirmando". A las 23.30, la mujer fue a la casa donde estaba el niño y se encontraba jugando. "Después, empecé a preocuparme porque mi hijo no regresaba", reveló Honcharuk a EL LIBERAL . A las 3.50 del sábado, unos amigos le habrían confiado que vieron a Cejas en un boliche. Honcharuk fue al lugar e interceptó a Cejas.

"¿Dónde está mi hijo? Avísame así lo busco". A las 3.59 le envió un mensaje por Whatsapp: "No sé qué haces aquí. Hoy te tocaba con tu hijo. Tengo tu foto nos vemos en el Juzgado". A las 4.40, insistió: "Si no me vas a contestar en la cara, al menos decime por whatsapp dónde está mi hijo. No me hagas esto. Hoy es tu día para cuidarlo. Me prometiste que ibas a estar con él. Decime dónde está y lo busco por favor. Sabes con todo lo que está pasando hoy en día y lo mal que me hace que quede en casas ajenas". Finalmente el hijo estaba en casa de los abuelos.

La mujer fue a la policía e hizo una exposición. Volvió al boliche y esta vez el policía le habría señalado: "Ahora voy a buscarlo. Sabes dónde esta" y se retiró junto a Schiel. A las 5.47 el policía detuvo su camioneta en una casa del Bº Mailín. Detrás apareció Honcharuk en un auto con dos amigas. "Abrí la puerta del acompañante y la mujer que estaba con él me lanzó una cachetada que esquivé", agregó la denunciante.

La denunciante afirmó que entre los dos, policía y pareja, la agredieron y le provocaron "traumatismo en cara, golpe de puño en arco superficial izquierdo, lesiones por rasguño en pómulo izquierdo, leve hematoma en cuello lado derecho, etc.".

“Idéntica responsabilidad, sin distinción de roles o sexo”

"Vamos a solicitar este lunes la detención del funcionario", adelantó a EL LIBERAL el querellante, Gabriel Toloza. "Mi representada fue agredida en forma violenta. Su vida estuvo en riesgo y nada puede justificarse, ni siquiera una madrugada de boliche, o en nombre de un exceso de bebidas".

Para el abogado, "es evidente que la Justicia debe arbitrar los medios para garantizar la seguridad de la víctima. Dónde otros ven quizá a un problema entre dos mujeres y un hombre, como abogado contemplo a una madre que solo buscaba respuestas, ante el desconocimiento sobre el paradero de su hijo".

Visibles y notorias

Toloza ahondó que las consecuencias de la agresión "son visibles y notorias. El rostro casi desfigurado de Honcharuk con 20 días de curación dejan en claro que la agresión fue dura y muy peligrosa. Instaremos a idéntica responsabilidad en el ataque, sin distinción de roles o sexo y, obviamente, que ambos sean detenidos", enfatizó.

La defensa niega el contexto en la denuncia de la víctima

"Sin motivo alguno, la señorita Honcharuk irrumpió en el vehículo donde se encontraba mi cliente y su pareja. Según la declaración de los testigos presenciales, quienes en ese momento acompañaban a mi defendido y su pareja, en ningún momento Cejas bajó del vehículo y mucho menos agredió a Honcharuk tal como lo manifiesta en su denuncia".

En diálogo con EL LIBERAL, el abogado de Cejas y Schiel, Franco Cejas Escalada, negó el contexto de la denuncia. "Mi cliente manifestó que se trasladó a su casa, con su pareja y dos amigos". "Detrás llegó Aldana alterada. Abrió la puerta del acompañante y en tono agresivo me preguntó dónde estaba nuestro hijo. Sin mediar palabras, con Micaela, comenzó a agredirla tomando de los pelos", señaló el policía.

"Los testigos intentaron separar para que Aldana soltara a Schiel. Llegaron las dos amigas que andaban con Aldana. Entre todos logramos hacer que Aldana soltara a Micaela. Aldana terminó con rasguños en el rostro".