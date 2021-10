Domiciliaria a joven que golpeó a novia al ver que se besaba con otra mujer

26/10/2021 - 00:50 Policiales

La jueza de Género, Cecilia Laportilla, concedió el arresto domiciliario a un joven del B° Belgrano, apresado por agredir a trompadas y patadas a su novia al sorprenderla a los besos con una amiga. El violento sujeto también agredió a cinco chicos y chicas con quienes compartía una noche de copas.

Fue el 8 de octubre y el anfitrión se convirtió en el propio agresor, según la investigación de la Seccional Tercera y la fiscal Norma Matach, quienes ya obtuvieron pruebas científicas, testimoniales y pericias.

De acuerdo con la denuncia, el imputado se irritó cuando al abrir la puerta del baño descubrió a su novia besándose en la boca con una amiga. Dejó pasar unos minutos. Ambas regresaron con el grupo. Después, él arrastró a su novia al baño, cerró la puerta y la atacó a trompadas y patadas.

Las amigas rescataron a la joven y la encerraron en una habitación. El sujeto se enfrentó a trompadas con los otros 5 amigos (3 chicas y 2 varones). Luego, fue de nuevo hacia la novia y volvió a agredirla. Terció una amiga y el acusado le destrozó dos botellas en la cabeza y en el resto del cuerpo.

Reducido por todo el grupo, llegó la policía y fue preso a la la Tercera. Casi tres semanas después, la defensa, a cargo de Fabio Brevetta, requirió ayer cambio de calificativa y excarcelación.

Brevetta bregó para que se suprimieran los cargos de "lesiones leves calificadas", por la novia, al sostener que ella no formalizó la denuncia. Y quedasen solo las "lesiones leves", por una amiga a la que su cliente destrozó dos botellas.

Como la jueza dijo no a morigerar las imputaciones y a la excarcelación, el "plan C" fue la prisión domiciliaria. Para Brevetta, su representado sufre alucinaciones y el año pasado le han sido recetados antipsicóticos que no habría ingerido.

"Mi cliente atraviesa una crisis psicológica. Urge que sea puesto bajo atención médica y suministrados medicamentos para atenuar o mitigar sus trastornos en ascendente crecimiento", indicó el letrado en el recinto.

Finalmente, la jueza hizo lugar al arresto domiciliario, pero el imputado deberá seguir reglas de conducta. En especial, someterse al tratamiento médico y no retirarse de su vivienda, al menos sin antes informarlo a la Justicia.