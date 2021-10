Fiscal escuchará desde hoy a una joven abusada por un tío

28/10/2021 - 02:45 Policiales

La fiscal de Las Termas de Río Hondo, Tania Monte Bitar, asistirá hoy con contención a la adolescente que habría confiado a su profesora sentirse atemorizada por tener que regresar su casa, ya que habría sido manoseada por un tío.

Se trata de una incipiente investigación, cuyo primer capítulo fue una denuncia de la profesora de un colegio de Nivel Secundario ubicado en el interior de Río Hondo.

"Tengo miedo de volver a mi casa, porque mi tío me quiso abusar; él me manoseó y me tocó los pechos y justo mi prima me salvó", fue la cruda confesión de la alumna.

Sin perder tiempo, la funcionaria ayer afectó a un grupo de especialistas: lo vital, es brindar contención a la jovencita, quien hoy será escuchada por los funcionarios en los tribunales termeños.

Ya habría declarado la madre de la joven, pero habría señalado que desconocía por completo cualquier conducta atípica, fuera de lugar, en el grupo de 7 tíos con quienes convive la adolescente.

A paso firme

Tratándose de un delito especial y particular, Monte Bitar caminará con paso firme, pero con mucho cuidado. El encuentro de hoy con la menor será para brindarle seguridad, la suficiente como para que la víctima tenga en claro que hay un grupo de funcionarios dispuestos a trabajar y colaborar en lo que le sucede.

En tanto, la semana venidera la fiscal tendría ya fecha de Cámara Gessell. En ella, será asistida por psicólogos, fiscal, abogados y otros especialistas, añadieron los voceros.

Hasta anoche, ninguno de los tíos reaccionó, mucho menos hubo cambios de conducta en el grupo, adelantaron los voceros policiales al cierre de esta edición.