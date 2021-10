Harán Cámara Gesell a menor abusada por su tío, empleado del IPVU

31/10/2021 - 10:37 Policiales

La investigación en contra del empleado del Ipvu que fue denunciado por abusar sexualmente de su sobrina política —hija de la hermana de su esposa— continúa en la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, coordinada por la Dra. María Alicia Falcione quien además está al frente de esta causa.

En el marco de esta instrucción, el pasado viernes la representante del Ministerio Público Fiscal se reunió con los familiares de la menor quienes además de tomar conocimiento sobre las averiguaciones realizadas hasta el momento, aportaron datos importantes.

Según revelaron fuentes judiciales cercanas a la causa, en los próximos días la pequeña —de seis años— será entrevistada en Cámara Gesell por los peritos expertos del cuerpo forense del MPF.

Con ello la Fiscalía busca conocer un relato pormenorizado y detallado de la pequeña sobre los ultrajes que sufría por parte del depravado. Como se recordará el grave hecho salió a la luz mientras la familia almorzaba, festejando el Día de la Madre.

La mamá de la menor, una profesora de Nivel Inicial, manifestó que cerca de las 17, del pasado 17 de octubre, una adolescente (sobrina de la denunciante) habría confiado a la profesora que su hija pequeña no quiso ir a la casa del tío (vivienda contigua), pese a que éste la llamó con insistencia.

"No, porque él me toca la cola", habría sido la respuesta de la nena. Allí su prima indagó más y la víctima habría ahondado que el tío siempre que la llama a la casa le da regalitos, pero que ya no quería nada porque siempre le tocaba la cola.

Con el relato de la adolescente, la profesora en horas de la noche ya en la intimidad de su casa, comenzó a interrogar a su hija, quien le habría indicado tal cual el relato de la adolescente, añadiendo que el tío le hacía doler.

Según la pequeña, desde mucho tiempo atrás el tío habituaba besarla en la boca y hasta de haberla acostado en la cama en muchas ocasiones le bajó el pantalón, la condujo al baño y hasta la indujo a que ella también lo tocara.

Al conocer el hecho, la Dra. Falcione ordenó que el médico forense examinara a la pequeña, y según se supo afortunadamente la menor no tenía signos de acceso.