Lo juzgan por abuso de una menor, entre los 12 y 14 años

03/11/2021 - 00:24 Policiales

Una vocal de Cámara juzga a puertas cerradas a un joven de Campo Gallo (Alberdi), acusado de abusar sexualmente de una menor, desde los 12 años, vejaciones que salieron a la luz con un grave incidente en el que la víctima fue herida a trompadas, cintazos y mordeduras.

Se trata de un tribunal unipersonal a cargo de la vocal Rosa Falco. Por la defensa, asisten al imputado los abogados Sergio y Miguel Brandán; por la acusación, fiscal Cecilia Gómez Castañeda y por el Ministerio Pupilar, Luciana Giménez.

Para la Fiscalía, el sujeto abusó de la menor entre los 12 y 14 años. Fueron años de maltratos y amenazas.

"Abuso sexual con acceso carnal y lesiones", son los cargos enrostrados por la Fiscalía. La denuncia fue interpuesta en enero del 2019 por la madre de la menor, quien señaló que su hija le confió que estaba "de novia" con el hoy detenido.

Regreso con angustia

La adolescente apareció horas antes de la denuncia en la casa de su madre con mordeduras y la espalda y piernas con heridas infringidas por haber sido azotada con un cinto. "Me dijo que cuando me agarrare en la calle me va a matar por p... y que andará con cuchillo", reveló entonces la menor.

Uno y otro

Las posiciones están bien clarificadas: para Gómez Castañeda, la adolescente era cautiva en un contexto crónico de violencia física y sexual. Enfrente, la defensa brega por el cambio de calificativa que alivie la situación procesal de su representado.

La menor manifestó que todo comenzó cuando tenía 12 años, grave hecho por el cual la Fiscalía acusa al sujeto por "lesiones, amenazas y abuso sexual", ya que el argumento de que "era una relación consentida", carece de eficacia jurídica al tratarse de una menor. Falco y las partes analizarán hoy los aportes de la víctima en Cámara Gessell.