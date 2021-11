Pasaron a disponibilidad al guardia que fuera filmado golpeando a su ex suegro

03/11/2021 - 00:31 Policiales

El Servicio Penitenciario pasó a disponibilidad a uno de sus agentes, después de que agrediera al padre de su expareja y quedara todo filmado en un video que se viralizó rápidamente. "Te voy a matar a piñas donde te vea solo, sin tu hija…", amenazó el policía.

Se trata de David Hernán Araujo, de 28 años, con residencia en el Bº Mariano Moreno. La fiscal Carla León lo mantiene detenido e imputado por "lesiones y amenazas" en perjuicio de Julio Alejandro Campos, a quien el médico fijó 7 días de curación por los golpes recibidos.

El hecho ocurrió el 28 de octubre, cuando Araujo se trasladó a la casa de su expareja, con quien tiene un hijo de dos años, en el Bº Ulluas Ampliación. Al llegar el acusado, Campos le informó a su hija que

la buscaba Araujo. Pero a los minutos, el visitante comenzó con la violencia y Campos trató de defender a su hija y fue agredido.

Los vecinos, la mujer y un video viralizado muestran a Araujo fuera de sí, insultando a Campos, ya ensangrentado.

La joven reveló que además de golpear a trompadas a su padre, Araujo lo amenazó: "Donde te vea te voy a matar. Te voy a

matar a piñas. Donde te vea solo sin tu hija, te mato a piñas", según se desprende de la denuncia policial.

Fuga y escándalo

Luego, se escapó en su motocicleta. En tanto, su expareja trasladó a su padre al hospital y después formalizó la denuncia.

Preso, Araujo fue indagado el lunes, asistido por el abogado Federico Saya Correa. En la ocasión, habría declarado que no fue su intención estallar de furia. Habría relatado que acordó con su ex, Valentina Campos, que él cuidaría al niño, ya que ella no habría aceptado que él "afrontara los gastos de una niñera".

Araujo, en un intento por mejorar su situación, dijo que en ausencia suya, su expareja "llevó al niño, lo dejó dormido en la cama" y le habría sacado dinero, cuya devolución exigió en la noche del escándalo, ahondó.

Dijo que después del incidente, se trasladó a denunciar en la Secciona 7ª. "Ahí me informaron que por jurisdicción me correspondía denunciar en la comisaría de la Costa. Me fui y allá quedé demorado ya…", sintetizó.

Audiencia vital

Sin perder tiempo, desde las 10 de la mañana de hoy, la Fiscalía acudirá a audiencia de conversión, ante el juez Darío Alarcón. León bregará por la conversión en detención y, en tanto, la defensa, instará a la excarcelación de Araujo.

Mientras tanto, pese a no haber una resolución contundente, la sola viralización del video fue suficiente para que las autoridades del Servicio Penitenciario pasaran a disponibilidad a Araujo, enfatizaron los voceros al cierre de esta edición.