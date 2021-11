Excarcelaron al joven “comisario”, acusado de una estafa por $80 mil

04/11/2021 - 00:50 Policiales

El joven acusado de haberse hecho pasar por un comisario de la policía para estafar a una comerciante en $80 mil e intentar idéntica maniobra con otra, recuperó ayer la libertad tras poco más de dos semanas tras las rejas. La Justicia le fijó una fianza de $50 mil y continúa ligado al proceso.

Fuentes judiciales informaron que ayer se llevó a cabo una audiencia en el Centro Judicial de Las Termas de Río Hondo, donde se debía resolver la situación procesal de Jeremías Agustín Pajón de 19 años domiciliado en la ciudad de Beltrán, departamento Robles.

Pajón fue apresado el 15 de octubre en un procedimiento efectuado por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de la provincia, en el marco de una investigación por la supuesta estafa que sufrió una mujer, propietaria de una casa de pagos de Las Termas, por el monto de $80 mil.

Desde ese momento permanecía tras las rejas y su defensa, representada por el Dr. Diego Díaz, solicitó ayer su excarcelación, entendiendo que no existían peligros procesales.

Pese a los reparos esgrimidos por la Fiscalía a cargo de la investigación, el juez de Control y Garantías, Dr. Diego Vittar, resolvió hacer lugar al pedido del Dr. Díaz a favor del joven sospechoso y le concedió la excarcelación previo pago de una fianza de $50 mil.

El caso

El 18 de septiembre, una comerciante atendía su casa de pagos, cuando recibió un mensaje de WhatsApp, diciendo que era un comisario de una dependencia policial de Las Termas, que tenía una urgencia médica por su esposa y necesitaba que le transfiriera $60 mil.

En la foto de perfil aparecía un funcionario policial con uniforme y los datos de la conversación parecían verosímiles, por lo que la damnificada cayó en el engaño y concretó la transferencia y más tarde, por pedido del supuesto comisario le transfirió otros $20 mil, con la promesa del "policía" de que le devolvería $10 mil más por el favor.

Como es de imaginar, el "jefe policial" nunca más contestó los mensajes ni pasó a devolver el dinero y la comerciante radicó la denuncia.

Otra comerciante domiciliada en Villa Balnearia, también recibió un mensaje similar ese mismo día, pero ésta no llegó a transferir ninguna suma. Las averiguaciones de los efectivos de Delitos Económicos habrían logrado obtener evidencia en contra de Pajón. El muchacho en su indagatoria negó tajantemente los hechos, asegurando que no participó de la maniobra, que fue una sola vez a Las Termas, que no es su número del que se perpetró la estafa ni la cuenta a la que transfirieron los $80 mil.